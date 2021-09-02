2 сентября 2021, 13:10
Автомобили УАЗ дорожают четвертый месяц подряд
Сентябрь начался для дилеров УАЗа с подорожания. Цены на весь модельный ряд выросли на 10 000 – 25 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Производитель корректирует прайс-листы каждый месяц, начиная с июня.
Дарья Климова Фото: Аларм-Моторс
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Все остальные модели УАЗа подорожали на 25 000 рублей. Внедорожник «Хантер» стоит от 942 000 до 1 203 900 рублей. Флагманский внедорожник «Патриот» оценили минимум в 1 069 000 рублей с «механикой» и в 1 340 000 рублей с автоматической коробкой передач. Топовая версия стоит больше 1,5 млн рублей. За практичный «Пикап» просят от 1 094 000 рублей (1 430 000 рублей с АКПП) до 1 645 000 рублей.
Цены растут четвертый месяц подряд. В июне УАЗы подорожали на 15 000 – 25 000 рублей, в июле – на 35 000 рублей, в августе – на 10 000 рублей.
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