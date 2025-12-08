Утильсбор ударил по кошелькам: какие машины взлетели в цене под Новый год?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 11:18

Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре

Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре

Утильсбор ударил по кошелькам: какие машины взлетели в цене под Новый год?

Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре

В России снова выросли цены. Автомобили продолжают дорожать. Декабрь принес новые прайс-листы. Многие марки изменили стоимость. Узнайте, кто поднял цены. А кто предложил скидки.

В России снова выросли цены. Автомобили продолжают дорожать. Декабрь принес новые прайс-листы. Многие марки изменили стоимость. Узнайте, кто поднял цены. А кто предложил скидки.

Декабрь ознаменовался очередной волной подорожания новых автомобилей на российском рынке. Как сообщает издание Autonews, производители активно корректируют свои прайс-листы, что эксперты связывают с недавними изменениями в правилах начисления утилизационного сбора, вступившими в силу с начала месяца. Посмотрим, как изменилась стоимость популярных моделей в преддверии нового года.

Китайский бренд Haval увеличил стоимость целого ряда моделей 2025 года выпуска. Популярный кроссовер Jolion прибавил в цене 50 тысяч рублей для большинства комплектаций. Аналогичное подорожание коснулось моделей F7 и нового H3. А вот кросс-купе F7x и более крупный внедорожник H7 стали дороже сразу на 100 тысяч рублей.

Марка Solaris, пришедшая на смену Hyundai, преподнесла неприятный сюрприз. Компания заметно подняла цены на автомобили с механической коробкой передач, которые долгое время оставались более доступными. Например, седан Solaris KRS и кроссовер KRX в базовых версиях подорожали на 330 тысяч рублей. А рост цен на седан HC в некоторых комплектациях приблизился к отметке в полмиллиона рублей.

Премиальный китайский бренд Exlantix тоже не остался в стороне. Электрический седан ES и кроссовер ET стали дороже на 50 тысяч рублей. Правда, компания предлагает скидку при использовании услуги трейд-ин, что может немного сгладить подорожание для некоторых покупателей.

Другие производители были более сдержанными. Geely ограничилась повышением цен на седан Preface, который прибавил 30 тысяч рублей. А белорусско-китайский Belgee поднял стоимость кроссовера X50 на 20 тысяч рублей во всех его версиях.

Российский кроссовер Xcite X-Cross 7 также не избежал корректировки ценников. Обе доступные комплектации стали дороже на 100 тысяч рублей, что является уже не первым подорожанием для этой модели.

Интересная ситуация сложилась у марки BAIC. С одной стороны, рамный внедорожник BJ60 подорожал на 90 тысяч рублей. С другой - седан U5 Plus, наоборот, подешевел на сумму от 45 до 50 тысяч рублей, что стало редким и приятным явлением на рынке.

Приятным исключением на фоне всеобщего роста цен стала компания Foton. Производитель предложил прямые скидки на свои пикапы. Модели Tunland V7 и V9 можно приобрести на 300 тысяч рублей дешевле рекомендованной розничной цены, что делает их покупку значительно выгоднее.

Упомянутые марки: Haval, Solaris, Geely, Belgee, BAIC, Foton , Xcite, EXEED
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Солярис, Джили, Белджи, БАИК, Фотон, Иксайт, Эксид

Похожие материалы Хавейл, Солярис, Джили, Белджи, БАИК, Фотон, Иксайт, Эксид

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Иркутск Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться