Утильсбор ударил по кошелькам: какие машины взлетели в цене под Новый год?

Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре

В России снова выросли цены. Автомобили продолжают дорожать. Декабрь принес новые прайс-листы. Многие марки изменили стоимость. Узнайте, кто поднял цены. А кто предложил скидки.

Декабрь ознаменовался очередной волной подорожания новых автомобилей на российском рынке. Как сообщает издание Autonews, производители активно корректируют свои прайс-листы, что эксперты связывают с недавними изменениями в правилах начисления утилизационного сбора, вступившими в силу с начала месяца. Посмотрим, как изменилась стоимость популярных моделей в преддверии нового года.

Китайский бренд Haval увеличил стоимость целого ряда моделей 2025 года выпуска. Популярный кроссовер Jolion прибавил в цене 50 тысяч рублей для большинства комплектаций. Аналогичное подорожание коснулось моделей F7 и нового H3. А вот кросс-купе F7x и более крупный внедорожник H7 стали дороже сразу на 100 тысяч рублей.

Марка Solaris, пришедшая на смену Hyundai, преподнесла неприятный сюрприз. Компания заметно подняла цены на автомобили с механической коробкой передач, которые долгое время оставались более доступными. Например, седан Solaris KRS и кроссовер KRX в базовых версиях подорожали на 330 тысяч рублей. А рост цен на седан HC в некоторых комплектациях приблизился к отметке в полмиллиона рублей.

Премиальный китайский бренд Exlantix тоже не остался в стороне. Электрический седан ES и кроссовер ET стали дороже на 50 тысяч рублей. Правда, компания предлагает скидку при использовании услуги трейд-ин, что может немного сгладить подорожание для некоторых покупателей.

Другие производители были более сдержанными. Geely ограничилась повышением цен на седан Preface, который прибавил 30 тысяч рублей. А белорусско-китайский Belgee поднял стоимость кроссовера X50 на 20 тысяч рублей во всех его версиях.

Российский кроссовер Xcite X-Cross 7 также не избежал корректировки ценников. Обе доступные комплектации стали дороже на 100 тысяч рублей, что является уже не первым подорожанием для этой модели.

Интересная ситуация сложилась у марки BAIC. С одной стороны, рамный внедорожник BJ60 подорожал на 90 тысяч рублей. С другой - седан U5 Plus, наоборот, подешевел на сумму от 45 до 50 тысяч рублей, что стало редким и приятным явлением на рынке.

Приятным исключением на фоне всеобщего роста цен стала компания Foton. Производитель предложил прямые скидки на свои пикапы. Модели Tunland V7 и V9 можно приобрести на 300 тысяч рублей дешевле рекомендованной розничной цены, что делает их покупку значительно выгоднее.