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5 декабря 2019, 20:23

Автомобили в России все чаще покупают в долг

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Российские автолюбители стали чаще оформлять кредиты на покупку автомобилей. Растет как количество купленных в кредит машин, так и общая сумма выданных банками денег. Особенно заметна тенденция на вторичном авторынке.
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На фоне падения интереса россиян к новым автомобилям, растут продажи в кредит подержанных машин. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства «Автостат», в ноябре «бэушных» автомобилей в кредит было продано на 15% больше. При этом общая сумма выданных автокредитов возросла на 25%. Эксперты отмечают, что при покупке машины в кредит, люди склонны выбирать более дорогие модели и богатые комплектации.

Автокредиты на вторичном рынке становятся главными драйверами роста в данной сфере. Вместе с тем, новые автомобили в кредит по итогам ноября покупали на 8% реже, хотя общая сумма выданных средств выросла на 4%. Главная причина – рост цен на автомобили. Растет и средняя величина кредита, выдаваемого на покупку нового автомобиля (+13%) при одновременном уменьшении первоначального взноса. На вторичном рынке размер кредита вырос на 8%. Во время действия программ господдержки россияне чаще отдают предпочтение новым автомобилям, а с окончанием льготного автокредитования переключаются на подержанные.

Дилеры объясняют развитие автокредитования еще и тем, что автопроизводители предлагают клиентам интересные специальные программы и хорошие скидки при покупке нового автомобиля в кредит. Зачастую купить в кредит оказывается выгоднее, чем за наличный расчет. Одновременно средняя стоимость продаваемого в кредит автомобиля растет даже быстрее, чем цены в салонах дилеров – покупатели чаще выбирают более дорогие версии.


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Автомобили в России все чаще покупают в долг
{{material_128314}}На фоне падения интереса россиян к новым автомобилям, растут продажи в кредит подержанных машин. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства «Автостат», в ноябре «бэушных» автомобилей в кредит было продано на 15% больше. При этом общая сумма выданных автокредитов возросла на 25%. Эксперты отмечают, что при покупке машины в кредит, люди склонны выбирать более дорогие модели и богатые комплектации.Автокредиты на вторичном рынке становятся главными драйверами роста в данной сфере. Вместе с тем, новые автомобили в кредит по итогам ноября покупали на 8% реже, хотя общая сумма выданных средств выросла на 4%. Главная причина – рост цен на автомобили. Растет и средняя величина кредита, выдаваемого на покупку нового автомобиля (+13%) при одновременном уменьшении первоначального взноса. На вторичном рынке размер кредита вырос на 8%. Во время действия программ господдержки россияне чаще отдают предпочтение новым автомобилям, а с окончанием льготного автокредитования переключаются на подержанные.Дилеры объясняют развитие автокредитования еще и тем, что автопроизводители предлагают клиентам интересные специальные программы и хорошие скидки при покупке нового автомобиля в кредит. Зачастую купить в кредит оказывается выгоднее, чем за наличный расчет. Одновременно средняя стоимость продаваемого в кредит автомобиля растет даже быстрее, чем цены в салонах дилеров – покупатели чаще выбирают более дорогие версии.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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