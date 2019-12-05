5 декабря 2019, 20:23
Автомобили в России все чаще покупают в долг
- 5164
- 0
Российские автолюбители стали чаще оформлять кредиты на покупку автомобилей. Растет как количество купленных в кредит машин, так и общая сумма выданных банками денег. Особенно заметна тенденция на вторичном авторынке.
Ранее мы писали
Занимающие первые две строчки в российских продажах бренды Lada и Kia закончили ноябрь 2019 года с одинаковым ...Читать далее
Автокредиты на вторичном рынке становятся главными драйверами роста в данной сфере. Вместе с тем, новые автомобили в кредит по итогам ноября покупали на 8% реже, хотя общая сумма выданных средств выросла на 4%. Главная причина – рост цен на автомобили. Растет и средняя величина кредита, выдаваемого на покупку нового автомобиля (+13%) при одновременном уменьшении первоначального взноса. На вторичном рынке размер кредита вырос на 8%. Во время действия программ господдержки россияне чаще отдают предпочтение новым автомобилям, а с окончанием льготного автокредитования переключаются на подержанные.
Дилеры объясняют развитие автокредитования еще и тем, что автопроизводители предлагают клиентам интересные специальные программы и хорошие скидки при покупке нового автомобиля в кредит. Зачастую купить в кредит оказывается выгоднее, чем за наличный расчет. Одновременно средняя стоимость продаваемого в кредит автомобиля растет даже быстрее, чем цены в салонах дилеров – покупатели чаще выбирают более дорогие версии.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Согласен, сам ее пользую пару лет, разница в динамике и расходе на лицо.
Цитата:| 23 ноября в 20.00 во Фреш Инфинити на Горячеключевской пройдет ASIAN NIGHT. Коктейльная вечеринка, фуршет, Бэк (участник шоу «Песни на ТНТ») , розыгрыш призов. Есть регистрация. Делюсь, кому интересно) Елизавета, благодаря тому, что Вы не поленились написать здесь об этом, мы зарегистрировались ...
Хороший салон с большим выбором. Всегда есть новинки, возможность заказать любой цвет. И с документами не мухлют, после оплаты ПТС делают либо день в день либо за три дня четко. Сервис тоже хороший и душевный. Мастера не просто разбираются, а всегда готовы поговорить с клиентом, подсказать к чему присмотреться ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве