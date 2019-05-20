20 мая 2019, 15:29
Автомобили в Санкт-Петербурге стали старше и дороже
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Специалисты Авто.ру изучили динамику продаж подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В I квартале 2019 года средний возраст, выставленного на продажу автомобиля с пробегом, превышал 10 лет, а цена – увеличилась на 3,7%.
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По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 482,2 тыс. автомобилей ...Читать далее
Отчасти на снижении спроса мог сказаться рост цен при одновременном увеличении возраста предлагаемых на вторичном рынке автомобилей. Если по итогам первого полугодия 2018 года средний возраст авто с пробегом, выставленного на продажу в Петербурге, составлял 9,7 года, то в I квартале 2019 года он вырос до 10,3 года. Одновременно средняя стоимость автомобиля выросла с 701 тысячи рублей в начале прошлого года до 740 тысяч рублей в начале 2019-го.
Прогноз на продажи на нынешний год неопределенный. С одной стороны, отрицательное влияние на интерес к новым автомобилям будут оказывать девальвация рубля, рост кредитных ставок и стоимости обслуживания машин. Положительным драйвером должен стать отложенный спрос и дальнейшее увеличение возраста и стоимости на вторичном рынке.
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