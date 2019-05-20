20 мая 2019, 15:29

Автомобили в Санкт-Петербурге стали старше и дороже

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Специалисты Авто.ру изучили динамику продаж подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В I квартале 2019 года средний возраст, выставленного на продажу автомобиля с пробегом, превышал 10 лет, а цена – увеличилась на 3,7%.
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По данным Авто.ру, в I квартале 2019 года продажи подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области упали на 5% по сравнению с АППГ, тогда как в среднем по Северо-Западному региону продажи сократились на 3,3%. Не все благополучно и в категории новых автомобилей. Здесь падение составило 3%, а в СЗФО продажи, наоборот, выросли – сразу на 11%.

Отчасти на снижении спроса мог сказаться рост цен при одновременном увеличении возраста предлагаемых на вторичном рынке автомобилей. Если по итогам первого полугодия 2018 года средний возраст авто с пробегом, выставленного на продажу в Петербурге, составлял 9,7 года, то в I квартале 2019 года он вырос до 10,3 года. Одновременно средняя стоимость автомобиля выросла с 701 тысячи рублей в начале прошлого года до 740 тысяч рублей в начале 2019-го.

Прогноз на продажи на нынешний год неопределенный. С одной стороны, отрицательное влияние на интерес к новым автомобилям будут оказывать девальвация рубля, рост кредитных ставок и стоимости обслуживания машин. Положительным драйвером должен стать отложенный спрос и дальнейшее увеличение возраста и стоимости на вторичном рынке.


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Автомобили в Санкт-Петербурге стали старше и дороже
{{material_126554}}По данным Авто.ру, в I квартале 2019 года продажи подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области упали на 5% по сравнению с АППГ, тогда как в среднем по Северо-Западному региону продажи сократились на 3,3%. Не все благополучно и в категории новых автомобилей. Здесь падение составило 3%, а в СЗФО продажи, наоборот, выросли – сразу на 11%.Отчасти на снижении спроса мог сказаться рост цен при одновременном увеличении возраста предлагаемых на вторичном рынке автомобилей. Если по итогам первого полугодия 2018 года средний возраст авто с пробегом, выставленного на продажу в Петербурге, составлял 9,7 года, то в I квартале 2019 года он вырос до 10,3 года. Одновременно средняя стоимость автомобиля выросла с 701 тысячи рублей в начале прошлого года до 740 тысяч рублей в начале 2019-го.Прогноз на продажи на нынешний год неопределенный. С одной стороны, отрицательное влияние на интерес к новым автомобилям будут оказывать девальвация рубля, рост кредитных ставок и стоимости обслуживания машин. Положительным драйвером должен стать отложенный спрос и дальнейшее увеличение возраста и стоимости на вторичном рынке.
2019-05-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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