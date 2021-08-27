Автомобили вновь подорожают: крупнейший производитель чипов поднимает цены
Мировой кризис полупроводников уже затронул всех без исключения автопроизводителей, докатившись до России. На прошлой неделе встали конвейеры Волжского автозавода, производство возобновится не раньше сентября. Дольше всех противостояла кризису Toyota, которая после масштабной аварии на Фукусиме обязала поставщиков хранить для нее неприкосновенный запас чипов. Но неделю назад компания объявила о масштабном сокращении производства в сентябре. Вместо первоначального плана в 900 000 собранных по всему миру автомобилей с конвейеров сойдут лишь 540 000 машин.
- 2 050 000 РBMW 3 серия 2017 в Москве
- 645 000 РChery Tiggo (T11) 2013 в Москве
- 2 100 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 1 380 000 РNissan X-Trail 2020 в Москве
- 2 650 000 РVolkswagen Touareg 2014 в Москве
- 145 000 РВАЗ (Lada) 2109 2002 в Москве
- 8 437 765 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 349 000 РPeugeot 207 2009 в Москве
- 269 000 РToyota Caldina 1995 в Москве
- 1 299 000 РHyundai Grand Starex 2013 в Москве
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