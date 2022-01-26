Автомобили Volkswagen получат автопилот 4-го уровня: это произойдет быстрее, чем вы думаете
В дальнейшем автономность системы планируют довести до 3-го, а затем и до 4-го уровня. Реализация промежуточного этапа намечена на 2023 – 2024 годы. Автомобили каких именно брендов из семьи VAG первыми получат беспилотные функции, пока не сообщается. Но система должна быть универсальной и подходить для автомобилей любых классов. Компания Cariad возьмет на себя разработку специального программного обеспечения. В частности, должна появиться автомобильная операционная система и облачная платформа для неё.
Напомним, Volkswagen объявил о начале испытаний автомобилей с автопилотом 4 уровня еще весной 2019 года. Одна из самых продвинутых на сегодняшний день систем автономного управления ставится на автомобили Tesla. По 5-балльной шкале она находится на границе между 2 и 3 уровнем. Уровень 4 предполагает, что автомобиль сможет ехать самостоятельно без контроля со стороны водителя.
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