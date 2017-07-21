21 июля 2017, 20:17

Автомобили Volvo и Geely построят на одной платформе

Volvo Cars и китайская автомобильная группа Geely Holding планируют создать новую совместную компанию для развития существующих и разработки будущих технологических решений. Это позволит экономить средства за счет увеличения масштаба работы.
^

Ранее мы писали
Отвечая требованиям рынка, шведский производитель планирует к 2019 году выпустить весь модельный ряд с гибридными ...
Читать далее
Согласно подписанному меморандуму о намерениях, Volvo Cars, Geely Auto и LYNK & CO будут совместно использовать архитектуру автомобилей и технологии двигателей за счет перекрестного лицензирования разработок в рамках нового совместного предприятия. Более тесное сотрудничество также предполагает использование единых поставщиков компонентов и сокращение расходов на закупки.

Новое совместное предприятие будет принадлежать Volvo Cars и Geely Holding в соотношении 50/50. Штаб-квартира компании будет располагаться в Китае, а в шведском Гетеборге появится дополнительный офис.

Автопроизводители уже практикуют обмен технологиями. Это работает на примере компактной модульной архитектуры (CMA). Она используется в производстве ожидаемой вскоре новой линейки компактных Volvo 40-й серии, а также автомобилей от LYNK & CO. Ожидается, что в будущем сотрудничество будет расширено и охватит также компоненты для электромобилей, такие как аккумуляторные батареи, электродвигатели и системы зарядки.

Новости Джили, Вольво

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely MK
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volvo Автомудрость Volvo АвтоПитер Volvo Дизайн и тюнинг Volvo Новинки и концепт кары Volvo Новости и акции автосалонов Volvo Автосалоны и дилеры марки Volvo Аренда и прокат авто марки Volvo Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volvo Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volvo
Главные материалы
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Ford Explorer и еще 6 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автомобили Volvo и Geely построят на одной платформе
{{material_119950}}Согласно подписанному меморандуму о намерениях, Volvo Cars, Geely Auto и LYNK & CO будут совместно использовать архитектуру автомобилей и технологии двигателей за счет перекрестного лицензирования разработок в рамках нового совместного предприятия. Более тесное сотрудничество также предполагает использование единых поставщиков компонентов и сокращение расходов на закупки.Новое совместное предприятие будет принадлежать Volvo Cars и Geely Holding в соотношении 50/50. Штаб-квартира компании будет располагаться в Китае, а в шведском Гетеборге появится дополнительный офис. Автопроизводители уже практикуют обмен технологиями. Это работает на примере компактной модульной архитектуры (CMA). Она используется в производстве ожидаемой вскоре новой линейки компактных Volvo 40-й серии, а также автомобилей от LYNK & CO. Ожидается, что в будущем сотрудничество будет расширено и охватит также компоненты для электромобилей, такие как аккумуляторные батареи, электродвигатели и системы зарядки.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калининградская область Курган Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG