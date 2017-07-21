Автомобили Volvo и Geely построят на одной платформе
Volvo Cars и китайская автомобильная группа Geely Holding планируют создать новую совместную компанию для развития существующих и разработки будущих технологических решений. Это позволит экономить средства за счет увеличения масштаба работы.
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Новое совместное предприятие будет принадлежать Volvo Cars и Geely Holding в соотношении 50/50. Штаб-квартира компании будет располагаться в Китае, а в шведском Гетеборге появится дополнительный офис.
Автопроизводители уже практикуют обмен технологиями. Это работает на примере компактной модульной архитектуры (CMA). Она используется в производстве ожидаемой вскоре новой линейки компактных Volvo 40-й серии, а также автомобилей от LYNK & CO. Ожидается, что в будущем сотрудничество будет расширено и охватит также компоненты для электромобилей, такие как аккумуляторные батареи, электродвигатели и системы зарядки.
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06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
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