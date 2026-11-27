От старенького Ford до велосипеда: на чём ездят звёзды «Голодных игр» в реальной жизни

«Голодные игры: Рассвет жатвы» уже идет в российских кинотеатрах, а прогноз сборов достигает 2 млрд руб. В гаражах актеров есть доступные машины и премиальные модели, включая внедорожники. Некоторые обходятся без личного авто.

«Голодные игры: Рассвет жатвы» уже идет в российских кинотеатрах, а прогноз сборов достигает 2 млрд руб. В гаражах актеров есть доступные машины и премиальные модели, включая внедорожники. Некоторые обходятся без личного авто.

После рождения первого ребенка в 2022 году Дженнифер Лоуренс заметили за рулем черной Tesla. В ее автопарке были и более доступные модели, и внушительный набор премиальных машин, выяснил Autonews.

В 2012 году актриса ездила на белом Volkswagen Eos с двухлитровым турбомотором мощностью 200 л.с. Eos - компактное купе-кабриолет Volkswagen с жесткой складной крышей. Производство этой модели завершилось в 2015-м. Год спустя журналист, приехавший к Лоуренс на интервью, увидел у нее Chevrolet Volt первого поколения. Позже в автопарке актрисы, по опубликованным сведениям, появились гибридное купе Cadillac ELR и представительский Cadillac CT6. Среди других машин назывались Mercedes-Benz S-Class и Audi Q7; в том же перечне был Cadillac Escalade.

В январе 2026 года в подкасте SmartLess Лоуренс упомянула, что ее супруг Кук Марони, арт-дилер, предпочитает Audi. Выпуск с участием актрисы вышел 12 января 2026 года. Его вели Джейсон Бейтман и Уилл Арнетт, а Шон Хейс также был ведущим. Д

Классика в гараже и мотоцикл в городе

Джош Хатчерсон еще в 2014 году рассказывал о BMW M3 с двигателем V8 и Ford Bronco 1968 года выпуска. У актера также был Ford Bronco первого поколения, выпускавшийся с 1966 по 1977 год. Среди американской классики ему хотелось приобрести темно-зеленый Chevrolet Camaro Z/28 1968 года.

Хатчерсон ездит на мототранспорте с восьми лет. Он объяснял, что в Лос-Анджелесе мотоцикл помогает экономить время в пробках и упрощает парковку.

Вуди Харрельсон известен интересом к экологичному транспорту. В 2009 году он говорил, что ездит на Volkswagen Beetle с биодизелем, а спустя восемь лет признался, что хотел бы пересесть на электромобили Tesla. В Лос-Анджелесе актер также передвигался на мотоцикле.

В феврале 2026 года во время поездки по Ирландии Харрельсону пришлось остановиться: разрядился аккумулятор электрического Porsche. Пока автомобиль стоял, актер зашел в местное кафе с веганской кухней.

Велосипед вместо личной машины

Эль Фаннинг, сыгравшая юную Эффи Тринкет в «Голодных играх: Рассвет жатвы», имеет водительское удостоверение, но рассказывала, что личного автомобиля у нее никогда не было. В 2025 году сообщалось, что актриса по-прежнему ездит на велосипеде лимитированной серии Kate Spade с изображением клубники на седле. Ее старшая сестра Дакота Фаннинг водит темно-синий Porsche Macan.

В оригинальных фильмах Эффи Тринкет играла Элизабет Бэнкс. В 2017 году актриса участвовала в проекте Audi и Reddit Think Faster: отвечала на вопросы пользователей в прямом эфире с пассажирского сиденья Audi TT RS, а затем проехала на спорткаре по гоночной трассе.

В новой картине Эль Фаннинг сыграла героиню в молодости. В 2026 году актриса получила первую номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Сентиментальная ценность».

Семейные автомобили и редкие поездки за руль

Джесси Племонс, исполнитель роли будущего распорядителя игр Плутарха Хевенсби, известен зрителям по сериалам «Во все тяжкие» и «Фарго». Он также снимался в фильме «Убийцы цветочной луны». В 2025 году его супруга Кирстен Данст рассказывала, что ездит на Volvo с двумя детскими креслами, тогда как Племонс пользуется старым Lexus, принадлежащим его семье.

Гленн Клоуз сыграла Друзиллу Сикл. В 2024 году актриса позировала для фотосессии на капоте собственного синего Ford; часть интервью прошла во время поездки на этой машине.

Билли Портер сыграл стилиста Магно Стифта. У актера есть премия «Эмми», а также «Грэмми» и «Тони». В 2021 году Портер стал амбассадором Mercedes-Benz и участвовал в создании особой версии Mercedes-Maybach S 560 для рекламной кампании фильма «Золушка». Седан оформили в оранжевых и золотистых тонах с блестками, задумав его как современную сказочную карету.

Рэйф Файнс сыграл Кориолана Сноу и известен зрителям по роли Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере. Долгое время он обходился без личного автомобиля. В 2014 году об этом говорил его друг Том Холландер. В 2019 году сообщалось, что Файнс садился за руль во время поездок в Италию и пользовался арендованными машинами.

В декабре 2024 года в сообщениях о гараже актера упоминались Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class. Там же назывался классический британский мотоцикл Triumph Bonneville T120. О более практических вопросах рынка, включая локализацию и гарантию, шла речь в разборе линейки JAC.