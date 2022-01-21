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21 января 2022, 23:00

Автомобили-бестселлеры 2021 года: кто самый популярный в различных странах мира

Автомобильный сайт Motor1.com собрал данные о самых продаваемых автомобилях в 2021 году в разных странах мира. И вот что получилось. Оказывается, предпочтения покупателей сильно отличаются.
Фото: Motor1.com

Благодаря рейтингам можно отследить последние тенденции и различия в потребительских предпочтениях на авторынке по всему миру. Например, в то время как жители Северной Америки продолжают сходить с ума от внедорожников и пикапов, европейские водители по-прежнему предпочитают автомобили меньшего размера, седаны и компактные кроссоверы. В Австралии, Аргентине и Бразилии любят грузовики среднего размера, в то время как в густонаселенных странах, таких как Индонезия, предпочтение отдают внедорожникам.

Известно, что кризис, связанный с нехваткой чипов, наряду с пандемией коронавируса, оказал негативное влияние на спрос на автомобили в прошлом году. Однако с точки зрения потребительских предпочтений, касающихся типов автомобилей, рынки разных стран мало изменились.

Северная Америка: выбор очевиден

Ford F-серии продолжал доминировать на рынке в Соединенных Штатах – в 2021 году было продано 726 004 автомобиля этого бренда. Пять из каждых 100 легковых автомобилей, проданных в США в 2021 году, были Ford F-серии. Второе и третье места заняли пикапы семейства Ram и Chevrolet Silverado соответственно. Их совокупная доля рынка в 2021 году составила 11,9%, что является четвертым по величине показателем с 1980 года. Ford F-Series также был самым продаваемым автомобилем в Канаде – было продано 111 332 авто.

Южная Америка без ума от пикапов

В Бразилии, крупнейшем автомобильном рынке Латинской Америки, Fiat Strada стал лидером с 109 107 автомобилями, проданными в 2021 году. Это составило 5,5% от общего объема рынка.

Fiat Strada показал лучший результат за всю историю с момента начала производства этого небольшого пикапа в 1996 году. Автомобиль стал популярным среди потребителей среднего класса, которые хотят иметь надежный пикап. Второе и третье место по объему продаж заняли две городские машины: хэтчбек Hyundai HB20 и Fiat Argo.

Аргентина является четвертым по величине рынком в Южной Америке после Бразилии, Мексики и Чили. Седан Fiat Cronos стал самым продаваемым автомобилем в этой стране. Этот небольшой четырехдверный автомобиль местного производства вызывает доверие потребителей благодаря своей цене, внешнему виду и доступности у дилеров.

Toyota Hilux был лидером рынка в Аргентине на протяжении последних трех лет, но в 2021 году занял второе место. Еще один грузовик, Volkswagen Amarok, занял третье место.

В Европе по-прежнему популярны хэтчбеки

Ситуация в Европе сложилась интересная. Volkswagen Golf был самым популярным автомобилем в Германии в 2021 году, но, как отметила аналитическая компания JATO Dynamics, за последние три года он значительно потерял свою долю. Продажи этой модели составили всего 3,5% от общего объема рынка, что стало самым низким показателем с 1980 года.

Конкурентами Golf в Германии стали другие автомобили Volkswagen. T-Roc и Tiguan заняли второе и третье место соответственно.

Во Франции, втором по величине автомобильном рынке Европы, Peugeot 208 опередил Renault Clio. Это первый раз с 2004 года, когда продажи небольшого хэтчбека Peugeot B-сегмента оказались больше продаж Renault. Неожиданно сильный рост показал автомобиль Dacia Sandero, занявшей третье место, его продажи выросли на 44% по сравнению с 2020 годом.

Большие перемены в Великобритании

В 2021 году на авторынке Соединенного Королевства произошли перемены. Впервые с 2009 года Ford Fiesta не занял первого места. Его место заняла Vauxhall Corsa.

Мало того, вторую позицию заняла Tesla Model 3, что стало ее лучшим результатом среди 10 крупнейших автомобильных рынков мира. На третьем месте Mini.

Итальянцы любят маленькие хэчбеки

В Италии в 2021 году тройка лидеров осталась та же, что и в 2020 году. Fiat Panda стал лидером продаж в стране: итальянцы купили 112 298 автомобилей, которые заняли долю рынка в 7,6%. Объем продаж этих авто вырос на 1,2% по сравнению с 2020 годом, но снизился на 18,8% по сравнению с 2019.

Fiat 500 и Lancia Ypsilon заняли второе и третье места соответственно. Вместе они составили 13,8% от общего объема продаж новых автомобилей в Италии.

В Испании предпочитают кроссоверы

Тройка самых продаваемых авто в Испании состояла из двух кроссоверов Seat Arona и Hyundai Tucson и Dacia Sandero. В первый раз с момента своего появления в 2017 году Seat Arona стал лидером продаж.

Hyundai также показал неплохие результаты. Tucson опередил других популярных конкурентов в этом сегменте, таких как Nissan Qashqai, которых было продано в 2021 году 14 626 штук, Volkswagen Tiguan, которых купили 7 990 авто, и Peugeot 3008, продажи которых составили 16 831 единиц.

А что в Венгрии и Турции?

Suzuki стал лидером венгерского рынка с долей почти в 15%. Vitara была самым продаваемым автомобилем, S-Cross занял второе место. Vitara фактически продолжает быть бестселлером в Венгрии с 2016 года. Fiat 500 занял третье место, это стало лучшим результатом для итальянского городского автомобиля с момента его появления на этом рынке.

Лидеры продаж в Турции: Fiat Egea опять занял первое место, эта модель возглавляет продажи авто с 2016 года. Седан Toyota Corolla и Renault Clio HB заняли второе и третье места соответственно.

В России любят Lada, а в Индонезии выбирают внедорожник

Автомобили от Lada стали лидерами продаж в России. Vesta вышла на первое место с 113 700 проданными авто, что на 6% больше, чем в 2020 году. Granta была на втором месте, объем продаж этого автомобиля снизился на 12%. Киа Рио занял третье место.

Индонезия - второй по величине автомобильный рынок в Юго-Восточной Азии после Таиланда. На долю внедорожников тут приходится 45% продаж новых автомобилей. В 2021 году лидировала Toyota Avanza. Вторым был Mitsubishi Xpander, третье место занял Suzuki Carry.

Самые продаваемые автомобили по странам в 2021 году:

Аргентина: Fiat Cronos: 34 435 штук

Бразилия: Fiat Strada: 109,107

Франция: Peugeot 208: 88,037

Германия: Volkswagen Golf: 91 621

Индонезия: Toyota Avanza: 66,109

Италия: Fiat Panda: 112 298

Соединенное Королевство: Vauxhall Corsa: 40 914

Россия: Lada Vesta: 113 698

Испания: Место Арона: 21 946

Соединенные Штаты: Ford F-серия: 726 004

Турция: Fiat Egea: 49 698

Венгрия: Suzuki Vitara: 8 349

 

Общий объем продаж автомобилей в каждой стране в 2021 году:

Аргентина: 381 777

Бразилия: 1,974,431

Франция: 1 658 453

Германия: 2,622,132

Индонезия: 887 202

Италия: 1 457 952

Соединенное Королевство: 1,647,181

Россия: 1 666 780

Испания: 859,477

Соединенные Штаты: 15 060 287

Турция: 737 350

Венгрия: 121 986

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