6 марта 2020, 23:51
Автомобилистам напомнили о необходимости регулярно проверять давление в шинах
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Фото: из отрытых источников
В преддверии сезонной замены шин автовладельцы пренебрегают проверкой давления, что грозит снижением управляемости и тормозных характеристик, повышенным износом протектора и увеличенным расходом топлива.
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При пониженном давлении нагрузка смещается на плечевую зону шины, а центральная часть протектора, которая отвечает за сцепление, разгружается. В результате страдает разгонно-тормозная динамика и управляемость с курсовой устойчивостью.
Автомобиль с недостаточным давлением в шинах хуже разгоняется и тормозит, хуже реагирует на руление. Все это увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, а также увеличивает расход топлива. К тому же пониженное давление в шинах приводит их к преждевременному износу.
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