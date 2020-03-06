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6 марта 2020, 23:51

Автомобилистам напомнили о необходимости регулярно проверять давление в шинах

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Фото: из отрытых источников
В преддверии сезонной замены шин автовладельцы пренебрегают проверкой давления, что грозит снижением управляемости и тормозных характеристик, повышенным износом протектора и увеличенным расходом топлива.
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Эксперты из компании Continental обратили внимание автовладельцев, что не стоит забывать регулярно проверять давление в шинах, даже если в скором времени предстоит поездка в шиномонтаж. Как отмечают сотрудники концерна, причиной пониженного давления чаще всего бывает естественная утечка воздуха.

При пониженном давлении нагрузка смещается на плечевую зону шины, а центральная часть протектора, которая отвечает за сцепление, разгружается. В результате страдает разгонно-тормозная динамика и управляемость с курсовой устойчивостью. 

Автомобиль с недостаточным давлением в шинах хуже разгоняется и тормозит, хуже реагирует на руление. Все это увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, а также увеличивает расход топлива. К тому же пониженное давление в шинах приводит их к преждевременному износу.

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Автомобилистам напомнили о необходимости регулярно проверять давление в шинах
{{material_129167}}Эксперты из компании Continental обратили внимание автовладельцев, что не стоит забывать регулярно проверять давление в шинах, даже если в скором времени предстоит поездка в шиномонтаж. Как отмечают сотрудники концерна, причиной пониженного давления чаще всего бывает естественная утечка воздуха.При пониженном давлении нагрузка смещается на плечевую зону шины, а центральная часть протектора, которая отвечает за сцепление, разгружается. В результате страдает разгонно-тормозная динамика и управляемость с курсовой устойчивостью. Автомобиль с недостаточным давлением в шинах хуже разгоняется и тормозит, хуже реагирует на руление. Все это увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, а также увеличивает расход топлива. К тому же пониженное давление в шинах приводит их к преждевременному износу.
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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