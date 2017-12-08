Автомобилистам России покажут «Путь топлива» в формате виртуальной реальности
Съемки фильма в формате 360° проходили по всей стране – на НПЗ, нефтебазах и АЗС «Газпром нефти». Благодаря технологии виртуальной реальности теперь каждый желающих сможет оказаться на высотных объектах одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, с высоты птичьего полета увидеть важнейшие узлы перевалки топлива, проехать в кабине бензовоза и рассмотреть скрытые от глаз подземные коммуникации АЗС. Впервые движение одного из самых популярных товаров – моторного топлива – столь прозрачно показано потребителям.
Демонстрация фильма стартует в Санкт-Петербурге, Москве, и Екатеринбурге, далее его смогут посмотреть и жители других городов страны.
Показы в Санкт-Петербурге пройдут 9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря, 12:00-18:00 по адресам:
пер. Матюшенко, д. 3а, АЗС «Газпромнефть» №71; Выборгское шоссе, д. 220А, АЗС «Газпромнефть» №108
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