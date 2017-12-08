8 декабря 2017, 13:29

Автомобилистам России покажут «Путь топлива» в формате виртуальной реальности

Посетители автозаправочных станций «Газпромнефть» смогут бесплатно посмотреть фильм «Путь топлива» в очках виртуальной реальности и увидеть своими глазами весь маршрут топлива от завода до бака. В главной роли – звезда «Квартета «И», актер театра и кино Камиль Ларин.
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Автомобилистам России покажут «Путь топлива» в формате виртуальной реальности

Съемки фильма в формате 360° проходили по всей стране – на НПЗ, нефтебазах и АЗС «Газпром нефти». Благодаря технологии виртуальной реальности теперь каждый желающих сможет оказаться на высотных объектах одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, с высоты птичьего полета увидеть важнейшие узлы перевалки топлива, проехать в кабине бензовоза и рассмотреть скрытые от глаз подземные коммуникации АЗС. Впервые движение одного из самых популярных товаров – моторного топлива – столь прозрачно показано потребителям.

Демонстрация фильма стартует в Санкт-Петербурге, Москве, и Екатеринбурге, далее его смогут посмотреть и жители других городов страны.

Показы в Санкт-Петербурге пройдут 9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря, 12:00-18:00 по адресам:
пер. Матюшенко, д. 3а, АЗС «Газпромнефть» №71;  Выборгское шоссе, д. 220А, АЗС «Газпромнефть» №108

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Отзывы по теме
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Да нет, пытаюсь узнать об этом пока хоть что-то) ) )
ignat2009
Долгоиграющие автомобили?
А что с моторам там, ка он себя показывает, сколько уже пробежал, масло не кушает еще? У меня на прошлой митсухе уже после 30 тыс стал масло подъедать, не повезло может.
evgenka
Форум Honda Airwave
Всем привет. Подскажите пожалуйста аирвейв 2007 год на холостых температура падает почти до нуля за окном минус 28, это нормально или что то не так? Спасибо.
Dugar
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Автомобилистам России покажут «Путь топлива» в формате виртуальной реальности
Съемки фильма в формате 360° проходили по всей стране – на НПЗ, нефтебазах и АЗС «Газпром нефти». Благодаря технологии виртуальной реальности теперь каждый желающих сможет оказаться на высотных объектах одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, с высоты птичьего полета увидеть важнейшие узлы перевалки топлива, проехать в кабине бензовоза и рассмотреть скрытые от глаз подземные коммуникации АЗС. Впервые движение одного из самых популярных товаров – моторного топлива – столь прозрачно показано потребителям.Демонстрация фильма стартует в Санкт-Петербурге, Москве, и Екатеринбурге, далее его смогут посмотреть и жители других городов страны. Показы в Санкт-Петербурге пройдут 9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря, 12:00-18:00 по адресам:пер. Матюшенко, д. 3а, АЗС «Газпромнефть» №71;  Выборгское шоссе, д. 220А, АЗС «Газпромнефть» №108
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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