Автомобилисты Красноярска построили рекордную ёлку

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В субботу, 23 декабря, сотни красноярских автовладельцев съехались в Air park «Кузнецово», чтобы установить новый рекорд России и просто весело провести время. Организаторы выстроили 800 машин в огромную автоелку. По команде водители включили свет и аварийную сигнализацию. Венчала елочку импровизированная звезда, составленная из автомобилей ГИБДД с включенными мигалками, которые выстроились вокруг человека с красным фальшфейером.

Гигантскую автоелку официально зарегистрировали в Книге рекордов России. Предыдущее достижение принадлежало Федерации Газелистов Южного Урала, которые 1 декабря 2016 года в Челябинске выстроили елку всего из 86 автомобилей. В 2022 году в Красноярске составили елку из 700 машин, но тогда рекорд официально не был зафиксирован.

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