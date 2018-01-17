Автомобилисты не пренебрегают платными трассами
В 2017 году компания завершила строительство и открыла движение по новым участкам. Так, в ноябре 2017 года был открыт режим платной эксплуатации на участке 1091- 1119 трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, в декабре открыты участки 174-194 дороги М-3 «Украина» в Калужской области, обход Торжка Тверской области на км 208 -258 автодороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Фактический ввод составил 147 км. Всего же на сегодняшний день в эксплуатации Государственной компании находится 816 км платных участков.
До 2021 года «Автодор» продолжила развитие и обустройство объектов современного придорожного сервиса в целях повышения комфорта пользователей дорог. Всего на сегодняшний день компания ввела в эксплуатацию 40 многофункциональных зон дорожного сервиса.
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