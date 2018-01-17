17 января 2018, 14:52

Автомобилисты не пренебрегают платными трассами

Все больше автомобилистов выбирают платные дороги, находящиеся в ведении Государственной компании «Автодор». В 2017 году 91 млн транспортных средств проехали по платным участкам, что на 21 млн больше, чем в 2016 году.
^

Ранее мы писали
На некоторых участках скоростной платной трассы М-11 «Москва—Санкт-Петербург» изменились тарифы на проезд ...
Читать далее
В среднем суточная интенсивность движения по платным участкам в 2017 году выросла на 80 тыс. автомобилей. Ежедневно по платным участкам автомагистралей компании в среднем проходило более 286 тыс. машин.  Интенсивность увеличивалась как на действующих участках, так и за счет ввода новых.

В 2017 году компания завершила строительство и открыла движение по новым участкам. Так, в ноябре 2017 года был открыт режим платной эксплуатации на участке 1091- 1119 трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, в декабре открыты участки 174-194 дороги М-3 «Украина» в Калужской области, обход Торжка Тверской области на км 208 -258 автодороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Фактический ввод составил 147 км. Всего же на сегодняшний день в эксплуатации Государственной компании находится 816 км платных участков.

До 2021 года «Автодор» продолжила развитие и обустройство объектов современного придорожного сервиса в целях повышения комфорта пользователей дорог. Всего на сегодняшний день компания ввела в эксплуатацию 40 многофункциональных зон дорожного сервиса.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Михаил Лариков17.01.2018 18:35
Так а что ж не ездить, когда нормальные программы лояльности сделали, да и скидки по транспондеру есть! А ездить по платникам очень комфортно, ничего не скажешь!
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Карбюратор не работает
Я на своем Ниссане Датсун я откатал без малого шесть лет и могу сказать, что машина у меня отличная и я не променял бы её ни на какую другую. Авто показала себя с надежной стороны, но, конечно, не абсолютно без поломок, но всё же. Сейчас столкнулся с поломкой, которую сам пока не знаю, как починить. ...
Александр Просолов
"Неисправность системы двигателя: разгон уменьшен" (FF2)
| Кому: kuznetsovsu 100% панель приборов.у меня месяц назад такое было.
саня
Билет 32 вопрос 1
класс
сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автомобилисты не пренебрегают платными трассами
{{material_122230}} В среднем суточная интенсивность движения по платным участкам в 2017 году выросла на 80 тыс. автомобилей. Ежедневно по платным участкам автомагистралей компании в среднем проходило более 286 тыс. машин.  Интенсивность увеличивалась как на действующих участках, так и за счет ввода новых.В 2017 году компания завершила строительство и открыла движение по новым участкам. Так, в ноябре 2017 года был открыт режим платной эксплуатации на участке 1091- 1119 трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, в декабре открыты участки 174-194 дороги М-3 «Украина» в Калужской области, обход Торжка Тверской области на км 208 -258 автодороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Фактический ввод составил 147 км. Всего же на сегодняшний день в эксплуатации Государственной компании находится 816 км платных участков.До 2021 года «Автодор» продолжила развитие и обустройство объектов современного придорожного сервиса в целях повышения комфорта пользователей дорог. Всего на сегодняшний день компания ввела в эксплуатацию 40 многофункциональных зон дорожного сервиса.
2018-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Орск Нижний Новгород Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG