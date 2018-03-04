4 марта 2018, 10:15
Автомобильное движение по Крымскому мосту откроют через несколько месяцев
Президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил, что движение по новому Крымскому мосту должны запустить через несколько месяцев. Ранее открыть мост для автомобилей собирались в декабре 2018 года.
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Изначально открыть автомобильное движение по мосту собирались в декабре нынешнего года. Означают ли путинские «несколько месяцев» досрочную сдачу моста в эксплуатацию, покажет время. По неподтвержденной информации, мост могут открыть в мае. В уведомлении о госконтракте на содержание моста и подходов к нему, размещенном Росавтодором, речь шла именно о начале мая. Правда, спустя несколько дней объявление было закрыто в связи с «необходимостью уточнить детали контракта». Заместитель полпреда в Южном федеральном округе Владимир Гурба заявил, что проблем с мостом нет. Поэтому, по его словам, с учетом указаний президента о запуске в течение нескольких месяцев, к маю движение по мосту может быть открыто.
В декабре прошлого года было завершено сооружение пролетов под автодорогу. От Тамани до Керчи через пролив протянулась нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн. Открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост запланировано на декабрь 2019 года. Общий объем инвестиций в строительство моста на сегодняшний день превышает 230 млрд рублей.
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