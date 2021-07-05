Автомобильные CD-плееры уходят в прошлое: General Motors отказалась от их использования
По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) продажи альбомов компакт-дисков в США с 2000 года упали на 97 процентов. В России данных о продажах CD дисков нет, но они также уже практически не используются в повседневной жизни, тем более для записи музыки. Правда, это не означает, что нет людей с огромной коллекцией компакт-дисков.
Но любители CD не смогут воспроизводить свои компакт-диски в легковых автомобилях General Motors начиная с 2022 модельного года. По данным GM Authority, опция CD-плеера в пассажирских фургонах Chevy Express и GMC Savana не будет доступна в 2022 модельном году. Стоит отметить, что проигрыватели компакт-дисков по-прежнему доступны в качестве опции для коммерческих Chevy Silverado Medium Duty и Chevy Low Car Forward.
Следует отметить, что пренебрегать данной технологией GM стал уже в модернизированных автомобилях в 2021 модельном году. GM запоздало с отказом от CD-плееров в своей линейке. Например, такие автомобильные бренды, такие как Ford, Toyota и Honda, отказались от них еще в 2016 году.
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