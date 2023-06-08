Автомобильные номера без российского флага предлагают запретить: непатриотично

Ранее мы писали МВД предлагает ограничить право управлять автомобилем для уклонистов МВД разработало проект приказа, предусматривающего возможность ограничения для военнообязанных права на управление ... Читать далее

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» и подает пример «негативного отношения как к истории страны, так и к современному этапу её развития»

Сейчас при регистрации автомобиля владельцу выдают номерные знаки с российским флагом, но частные фирмы предлагают изготовить дубликаты без триколора. Подобное предложение пользуется определенным спросом. Иван Соловьев призвал главу МВД положить конец такому бизнесу, которыйне способствует росту уважения граждан страны к российскому государству

По мнению юриста, флаг на автомобильных номерах помогает поддерживать «высокий патриотический дух населения», что в нынешней ситуации можно считать насущной необходимостью, пишет RT. Соответствующие поправки он предложил внести в ГОСТ и иные нормативные акты.

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