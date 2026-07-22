Кнопки и дефлекторы прямо в экран: Samsung показала дисплеи будущего для автомобилей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 19:54

Автомобильные OLED-панели Samsung с отверстиями 80 мм: новая эра интеграции

Автомобильные OLED-панели Samsung с отверстиями 80 мм: новая эра интеграции

Кнопки и дефлекторы прямо в экран: Samsung показала дисплеи будущего для автомобилей

Автомобильные OLED-панели Samsung с отверстиями 80 мм: новая эра интеграции

На выставке K-Display 2026 в Корее Samsung показала автомобильные OLED-панели с отверстиями диаметром 80 мм. Эта технология может изменить подход к дизайну центральных консолей и интеграции физических элементов управления в премиальных и электрических автомобилях.

На выставке K-Display 2026 в Корее Samsung показала автомобильные OLED-панели с отверстиями диаметром 80 мм. Эта технология может изменить подход к дизайну центральных консолей и интеграции физических элементов управления в премиальных и электрических автомобилях.

Автомобильные дисплеи давно перестали быть просто экранами для отображения информации. На выставке K-Display 2026 в Корее компания Samsung вывела этот тренд на новый уровень, представив OLED-панели с отверстиями диаметром 80 мм. Такой подход позволяет интегрировать физические элементы управления — например, селекторы коробки передач, дефлекторы климат-системы или кнопки — прямо в область экрана, что ранее считалось технически сложной задачей.

Технология HIAA («отверстие в активной области дисплея») впервые появилась у Samsung еще в 2019 году, когда отверстия диаметром 5 мм использовались для фронтальных камер смартфонов. За семь лет диаметр увеличился в 16 раз, что стало возможным благодаря новым решениям по герметизации краев апертуры. Органические материалы OLED крайне чувствительны к влаге и воздуху, поэтому инженерам пришлось разработать специальную защиту от окисления и проникновения влаги, чтобы сохранить долговечность и качество изображения.

Важной задачей стало и снижение электромагнитных помех, а также минимизация задержки отклика пикселей вблизи отверстия. Для этого была оптимизирована схема управления дисплеем, что позволило сохранить высокое качество картинки даже в непосредственной близости от физических элементов. Ранее автопроизводители были вынуждены размещать органы управления вокруг экрана, что усложняло дизайн и занимало дополнительное место на центральной консоли.

Интеграция физических элементов непосредственно в дисплей открывает новые возможности для дизайнеров интерьеров автомобилей, особенно в премиальном и электрическом сегментах. Это не только экономит пространство, но и позволяет создавать более лаконичные и современные решения. Как отмечают специалисты, подобные технологии могут стать стандартом для будущих моделей, а опыт Samsung в массовом внедрении HIAA в смартфонах Galaxy подтверждает жизнеспособность подхода.

Внедрение крупных отверстий в OLED-панелях может стать важным шагом для производителей, стремящихся к максимальной интеграции и минимализму в салоне. Для российского рынка это особенно актуально: отечественные автопроизводители все чаще ищут способы повысить конкурентоспособность своих моделей за счет современных технологий. Кроме того, подобные решения могут упростить адаптацию автомобилей под индивидуальные требования клиентов и ускорить разработку новых платформ. В целом, появление таких панелей у Samsung указывает на то, что в ближайшие годы рынок автомобильных дисплеев ждет серьезное обновление, а привычные элементы управления могут полностью измениться.

Интересно, что развитие технологий в автомобильной индустрии часто идет параллельно с инновациями в других сферах транспорта. Например, уникальные инженерные решения и эксперименты с материалами можно встретить и в мотоциклетной индустрии — как это было с проектом DA#22, где сочетались мощность, ручная работа и необычные светящиеся покрытия. Подробнее о подобных экспериментах можно узнать в материале о нестандартных подходах в кастомных мотоциклах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Рязань Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться