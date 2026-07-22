Кнопки и дефлекторы прямо в экран: Samsung показала дисплеи будущего для автомобилей

Автомобильные OLED-панели Samsung с отверстиями 80 мм: новая эра интеграции

На выставке K-Display 2026 в Корее Samsung показала автомобильные OLED-панели с отверстиями диаметром 80 мм. Эта технология может изменить подход к дизайну центральных консолей и интеграции физических элементов управления в премиальных и электрических автомобилях.

На выставке K-Display 2026 в Корее Samsung показала автомобильные OLED-панели с отверстиями диаметром 80 мм. Эта технология может изменить подход к дизайну центральных консолей и интеграции физических элементов управления в премиальных и электрических автомобилях.

Автомобильные дисплеи давно перестали быть просто экранами для отображения информации. На выставке K-Display 2026 в Корее компания Samsung вывела этот тренд на новый уровень, представив OLED-панели с отверстиями диаметром 80 мм. Такой подход позволяет интегрировать физические элементы управления — например, селекторы коробки передач, дефлекторы климат-системы или кнопки — прямо в область экрана, что ранее считалось технически сложной задачей.

Технология HIAA («отверстие в активной области дисплея») впервые появилась у Samsung еще в 2019 году, когда отверстия диаметром 5 мм использовались для фронтальных камер смартфонов. За семь лет диаметр увеличился в 16 раз, что стало возможным благодаря новым решениям по герметизации краев апертуры. Органические материалы OLED крайне чувствительны к влаге и воздуху, поэтому инженерам пришлось разработать специальную защиту от окисления и проникновения влаги, чтобы сохранить долговечность и качество изображения.

Важной задачей стало и снижение электромагнитных помех, а также минимизация задержки отклика пикселей вблизи отверстия. Для этого была оптимизирована схема управления дисплеем, что позволило сохранить высокое качество картинки даже в непосредственной близости от физических элементов. Ранее автопроизводители были вынуждены размещать органы управления вокруг экрана, что усложняло дизайн и занимало дополнительное место на центральной консоли.

Интеграция физических элементов непосредственно в дисплей открывает новые возможности для дизайнеров интерьеров автомобилей, особенно в премиальном и электрическом сегментах. Это не только экономит пространство, но и позволяет создавать более лаконичные и современные решения. Как отмечают специалисты, подобные технологии могут стать стандартом для будущих моделей, а опыт Samsung в массовом внедрении HIAA в смартфонах Galaxy подтверждает жизнеспособность подхода.

Внедрение крупных отверстий в OLED-панелях может стать важным шагом для производителей, стремящихся к максимальной интеграции и минимализму в салоне. Для российского рынка это особенно актуально: отечественные автопроизводители все чаще ищут способы повысить конкурентоспособность своих моделей за счет современных технологий. Кроме того, подобные решения могут упростить адаптацию автомобилей под индивидуальные требования клиентов и ускорить разработку новых платформ. В целом, появление таких панелей у Samsung указывает на то, что в ближайшие годы рынок автомобильных дисплеев ждет серьезное обновление, а привычные элементы управления могут полностью измениться.

Интересно, что развитие технологий в автомобильной индустрии часто идет параллельно с инновациями в других сферах транспорта. Например, уникальные инженерные решения и эксперименты с материалами можно встретить и в мотоциклетной индустрии — как это было с проектом DA#22, где сочетались мощность, ручная работа и необычные светящиеся покрытия. Подробнее о подобных экспериментах можно узнать в материале о нестандартных подходах в кастомных мотоциклах.