13 декабря 2017, 18:19
Автомобильные пролеты Крымского моста достроят к концу года
Завершена сборка пролетов автодорожной части Крымского моста на втором морском участке строительства – между островом Тузла и фарватером. Строителям осталось завершить сборку пролетов на последнем морском участке – от фарватера до керченского берега. Эти работы будут выполнены в последних числах декабря 2017 года.
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Cооружение мостовых пролетов здесь велось с февраля 2017 года. На суше проводилось укрупнение сегментов пролета, затем строители двигали его в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупнялся очередной пролет, и вновь проводилась операция по движению «нити» в сторону фарватера.
Всего на объекте строительства - 4 морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. Сооружение пролетов на трёх из четырёх морских участков завершены, как и на сухопутных участках моста.
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