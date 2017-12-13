13 декабря 2017, 18:19

Автомобильные пролеты Крымского моста достроят к концу года

Завершена сборка пролетов автодорожной части Крымского моста на втором морском участке строительства – между островом Тузла и фарватером. Строителям осталось завершить сборку пролетов на последнем морском участке – от фарватера до керченского берега. Эти работы будут выполнены в последних числах декабря 2017 года.
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Первыми к арке подошли пролеты, по которым впоследствии будет идти движение из Крыма в Тамань. В течение ближайших суток завершится надвижка второй оси - пролётов, по которым движение автомобилей пойдёт из Тамани в Крым.

Cооружение мостовых пролетов здесь велось с февраля 2017 года. На суше проводилось укрупнение сегментов пролета, затем строители двигали его в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупнялся очередной пролет, и вновь проводилась операция по движению «нити» в сторону фарватера.

Всего на объекте строительства - 4 морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. Сооружение пролетов на трёх из четырёх морских участков завершены, как и на сухопутных участках моста.

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Автомобильные пролеты Крымского моста достроят к концу года
{{material_122011}}Первыми к арке подошли пролеты, по которым впоследствии будет идти движение из Крыма в Тамань. В течение ближайших суток завершится надвижка второй оси - пролётов, по которым движение автомобилей пойдёт из Тамани в Крым.Cооружение мостовых пролетов здесь велось с февраля 2017 года. На суше проводилось укрупнение сегментов пролета, затем строители двигали его в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупнялся очередной пролет, и вновь проводилась операция по движению «нити» в сторону фарватера. Всего на объекте строительства - 4 морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. Сооружение пролетов на трёх из четырёх морских участков завершены, как и на сухопутных участках моста.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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