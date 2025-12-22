Кто празднует столетие, а кто — 140 лет? Неожиданные даты и забытые рекорды: проверьте, что вы помните!

Автомобильные юбилеи 2026 года: от первого патента до рождения Mercedes-Benz

2026 год готовит автолюбителям немало сюрпризов. Вспомните, какие события изменили историю транспорта. Некоторые даты удивят даже знатоков. Не пропустите редкие факты и неожиданные повороты.

2026 год станет настоящим парадом юбилеев для автомобильной индустрии. Как сообщает abiznews, в ближайшие месяцы поклонников техники ждут сразу несколько значимых дат, связанных с ключевыми открытиями, изобретениями и историческими событиями, которые определили развитие транспорта на десятилетия вперед.

Начнем с самой впечатляющей цифры - 140 лет назад, в январе 1886 года, Карл Бенц подал заявку на патент, который положил начало эре автомобилей. Его трехколесная машина с газовым двигателем стала первым в мире транспортным средством, которое мы сегодня называем автомобилем. Спустя всего несколько месяцев, в марте того же года, Готлиб Даймлер заказал карету, ставшую основой для первого четырехколесного авто с двигателем внутреннего сгорания. Эти события не просто изменили транспорт - они перевернули представление о скорости и мобильности.

1896 год принес новые открытия: именно тогда появились первый микроавтобус и первый грузовик. Готлиб Даймлер представил миру моторизованный грузовик, а компания Benz & Cie. выпустила фургон, который стал прародителем современных коммерческих автомобилей. Эти изобретения заложили фундамент для развития грузоперевозок и пассажирских перевозок, а также открыли дорогу для целых сегментов рынка.

1926 год ознаменовался слиянием двух гигантов - Daimler-Motoren-Gesellschaft и Benz & Cie. Так родился концерн Mercedes-Benz, который за сто лет стал символом немецкого качества и инноваций. Именно в этот период началось формирование легендарного бренда, который сегодня знают во всем мире.

В 1951 году Бела Барени подал заявку на патент, который изменил подход к безопасности: его конструкция кузова с защитными элементами стала прорывом для всей отрасли. А в 1976 году дебютировала 123-я серия Mercedes-Benz, быстро ставшая культовой. Вскоре к ней добавились универсал и купе, что расширило выбор для покупателей и укрепило позиции марки на рынке.

Не обошлось и без технологических достижений: в феврале 1986 года Mercedes-Benz представил в Финляндии системы помощи ASR и ASD, а также полный привод 4MATIC. Эти инновации задали новые стандарты безопасности и управляемости, которые до сих пор считаются эталонными.

В 2006 году, ровно 20 лет назад, в Унтертюркхайме открылся музей Mercedes-Benz. Это событие стало не просто данью уважения истории, но и символом глобального признания бренда. Музей быстро превратился в одну из главных достопримечательностей для поклонников автомобилей со всего мира.

Не стоит забывать и о менее известных, но не менее важных датах. В 1946 году начались испытания прототипа Unimog - универсального моторизованного устройства для сельского хозяйства, которое позже стало легендой среди внедорожников. А в 1926 году на гонке Солитьюд впервые была применена система сигнализации для общения с гонщиками, что стало важным шагом в развитии автоспорта.

Справка 110km.ru. Mercedes-Benz - один из старейших и самых узнаваемых автомобильных брендов в мире. Компания была образована в 1926 году в результате слияния двух немецких производителей - Daimler и Benz. За свою историю марка прославилась не только роскошными легковыми автомобилями, но и инновациями в области безопасности, комфорта и технологий. Сегодня Mercedes-Benz остается символом статуса и технического прогресса, а его автомобили востребованы на всех континентах.

