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6 января 2020, 19:18

Автомобильным крестным ходом ударят по пьянству за рулем

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Фото: Новости о Саранске
В грядущую пятницу, 10 января 2020 года, в столице Мордовии пройдет автомобильный крестный ход, призванный привлечь внимание общественности к проблеме пьянства за рулем.

Как пишут «Новости о Саранске», мероприятие стало уже традиционным и проводится в республике не первый год. Группы неравнодушных горожан начнут собираться к 20 час. вечера у Кафедрального собора, после чего проедут с песнопениями по всем районам 320-тысячного города.

При желании и возможности стать участником крестного хода против пьянства за рулем может любой горожанин или приезжий. О возможном перекрытии движения на улицах Саранска в связи с автопробегом ничего не говорится.

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Акция прошла под девизом «Оранжевое настроение – трезвое вождение!». Все участники получили апельсины и Правила дорожного движения. Маленьким пассажирам были вручены наборы для изучения правил для пешеходов.

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Автомобильным крестным ходом ударят по пьянству за рулем
Как пишут «Новости о Саранске», мероприятие стало уже традиционным и проводится в республике не первый год. Группы неравнодушных горожан начнут собираться к 20 час. вечера у Кафедрального собора, после чего проедут с песнопениями по всем районам 320-тысячного города. При желании и возможности стать участником крестного хода против пьянства за рулем может любой горожанин или приезжий. О возможном перекрытии движения на улицах Саранска в связи с автопробегом ничего не говорится.По темеА в Свердловской области в канун Нового года, 31 декабря 2019 года, начальник ГИБДД г. Заречного Артем Котырев и начальник ГИБДД г. Асбеста Иван Абрамов вышли на областную дорогу и сами останавливали проезжающие мимо автомобили. Только вместо стандартной просьбы предъявить документы поздравляли с праздником и дарили подарки. Акция прошла под девизом «Оранжевое настроение – трезвое вождение!». Все участники получили апельсины и Правила дорожного движения. Маленьким пассажирам были вручены наборы для изучения правил для пешеходов.
2020-01-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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