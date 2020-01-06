Автомобильным крестным ходом ударят по пьянству за рулем
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Как пишут «Новости о Саранске», мероприятие стало уже традиционным и проводится в республике не первый год. Группы неравнодушных горожан начнут собираться к 20 час. вечера у Кафедрального собора, после чего проедут с песнопениями по всем районам 320-тысячного города.
При желании и возможности стать участником крестного хода против пьянства за рулем может любой горожанин или приезжий. О возможном перекрытии движения на улицах Саранска в связи с автопробегом ничего не говорится.
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