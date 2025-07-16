Автомобильный бренд Москвич стал официальным партнером Спартака-Москва
Автомобильный бренд Москвич и футбольный клуб Спартак-Москва объявили о начале партнерства, которое будет реализовано в сезоне 2025–2026 годов. Соглашение предусматривает размещение логотипа Москвича на игровой форме футболистов и на территории стадиона Лукойл Арена.
В рамках сотрудничества Москвич передал Спартаку 45 автомобилей, включая кроссоверы Москвич 3, седаны Москвич 6 и флагманскую модель Москвич 8, которая скоро выйдет на российский рынок. Такое партнерство подчеркивает стремление обеих сторон к развитию и укреплению своих позиций в своих сферах.
Москвич — один из старейших отечественных автомобильных брендов, возрождение которого началось в 2022 году. Футбольный клуб Спартак-Москва, в свою очередь, является лидером по количеству побед в чемпионатах СССР и России, что делает это сотрудничество символичным и значимым для обеих сторон.
Партнерство под девизом «Мы в одной команде» отражает общие цели и ценности, объединяющие автомобильный бренд и футбольный клуб. Совместные проекты и активное взаимодействие планируются и в дальнейшем, что позволит укрепить имидж и расширить аудиторию обеих сторон.
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16.07.2025, 11:45
Новое поколение лифтбека Changan Uni-V: старт предпродаж в Китае
Компания Changan запустила предпродажи третьего поколения лифтбека Uni-V в Китае. Модель получила обновленный дизайн, улучшенную аэродинамику и новые технологии. Цена стартует от 114 900 юаней (около 1,25 млн рублей). Официальная премьера запланирована на август 2025 года.Читать далее
-
16.07.2025, 11:00
Продажи автомобилей XCITE юридическим лицам достигли 7% за полгода
За первое полугодие 2025 года юридические лица приобрели 251 новый автомобиль XCITE, что составляет 7% от всех продаж марки. В июне был установлен рекорд по месячным продажам — 1271 машина, что связано с активным закрытием полугодия компаниями и госструктурами.Читать далее
-
16.07.2025, 08:58
Aito M8: новая полностью электрическая версия к августу 2025 года
Китайский бренд Aito, принадлежащий Huawei, представил изображения полностью электрической версии флагманского кроссовера M8. Модель с запасом хода 705 км и продвинутой системой автономного вождения выйдет на рынок в августе 2025 года.Читать далее
-
16.07.2025, 08:38
Новый Buick GL8 Luzun с 5C батареей — первый гибридный MPV с рекордным запасом хода
Buick представил обновленную версию GL8 Luzun с 5C литий-ионной батареей емкостью 34,8 кВт·ч. Этот гибридный минивэн стал первым в своем роде с таким типом аккумулятора, обеспечивающим 202 км чисто электрического пробега и общий запас хода до 1450 км.Читать далее
-
15.07.2025, 17:52
Секретная свалка в Мичигане хранит редкие маслкары золотой эпохи
В Мичигане обнаружена скрытая свалка с редкими маслкарами 60-70-х годов, включая Pontiac GTO 1966, Mercury Cougar 1968 и Mustang Mach 1 1969. Многие автомобили в плачевном состоянии, но представляют ценность для реставрации.Читать далее
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15.07.2025, 14:19
В июле семь брендов снизили цены автомобилей, а «Москвич» неожиданно подорожал
Рынок новых автомобилей в России в июле 2025 года стал свидетелем продолжающегося тренда – снижения цен на целый ряд моделей. За первые две недели месяца семь автомобильных брендов объявили о понижении стоимости своих моделей. Только один «Москвич» решил пойти против течения и повысил цены.Читать далее
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