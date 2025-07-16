Автомобильный бренд Москвич стал официальным партнером Спартака-Москва

Москвич и футбольный клуб Спартак-Москва подписали партнерское соглашение на сезон 2025–2026. Логотип автопроизводителя появится на форме и стадионе, а клуб получил 45 автомобилей разных моделей от бренда.

Автомобильный бренд Москвич и футбольный клуб Спартак-Москва объявили о начале партнерства, которое будет реализовано в сезоне 2025–2026 годов. Соглашение предусматривает размещение логотипа Москвича на игровой форме футболистов и на территории стадиона Лукойл Арена.

В рамках сотрудничества Москвич передал Спартаку 45 автомобилей, включая кроссоверы Москвич 3, седаны Москвич 6 и флагманскую модель Москвич 8, которая скоро выйдет на российский рынок. Такое партнерство подчеркивает стремление обеих сторон к развитию и укреплению своих позиций в своих сферах.

Москвич — один из старейших отечественных автомобильных брендов, возрождение которого началось в 2022 году. Футбольный клуб Спартак-Москва, в свою очередь, является лидером по количеству побед в чемпионатах СССР и России, что делает это сотрудничество символичным и значимым для обеих сторон.

Партнерство под девизом «Мы в одной команде» отражает общие цели и ценности, объединяющие автомобильный бренд и футбольный клуб. Совместные проекты и активное взаимодействие планируются и в дальнейшем, что позволит укрепить имидж и расширить аудиторию обеих сторон.