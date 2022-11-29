Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
Сегодня удалось услышать не один десяток экспертных мнений о том, какие изменения претерпел российский автопром и авторынок в целом в непростом текущем году. Состоялся, говоря официальным языком, важный диалог между производителями автомобилей и комплектующих, чтобы понять пути дальнейшей совместной деятельности.
Лейтмотивом пленарных заседаний стала тема, касающаяся необходимости выстраивания санкционно-устойчивого производственного сектора.
Подавляющее большинство выступлений были посвящены такому наметившемуся тренду, как бум новейших технологий. Несмотря на уход из России целого ряда ведущих автопроизводителей, отрасль неизбежно впитывает в себя все то новое, что формирует ее будущий облик.
Прежде всего, это касается такого модного ныне направления, как производство электромобилей и обустройство сети электрозарядных станций. Выступающие спикеры изложили свой взгляд на то, как будет развиваться данный сектор, а заодно выслушали коллег, также поделившихся определенными знаниями и наработками.
Завтра второй день форума AutoInvest, будут раскрыты другие, не менее интересные темы. В ближайшее время портал 110km.ru планирует более подробно остановиться на самых интересных выступлениях. Так что, следите за нашими публикациями, вдруг найдете для себя что-то полезное...
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29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 08:43
«Соллерс» назвал цены своих новых моделей
В минувшие выходные на заводе в Елабуге, где еще недавно собирали фургоны Ford Transit, стартовала сборка двух новых моделей под собственной маркой «Соллерс». Сейчас в компании назвали цены обеих новинок.Читать далее
-
29.11.2022, 08:17
Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне Stellantis решили вдохнуть в Lancia новую жизнь и вернуть ей былую славу.Читать далее
-
28.11.2022, 16:08
Новый Nissan Serena с полуавтопилотом оценили в 1,2 млн рублей
Компания Nissan представила минивэн Serena шестого поколения. Автомобиль не слишком сильно изменился внешне, практически не прибавил в размерах, зато получил продвинутую электронику и доработанную подвеску, которая эффективно справляется с укачиванием.Читать далее
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