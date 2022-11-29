Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года

Сегодня удалось услышать не один десяток экспертных мнений о том, какие изменения претерпел российский автопром и авторынок в целом в непростом текущем году. Состоялся, говоря официальным языком, важный диалог между производителями автомобилей и комплектующих, чтобы понять пути дальнейшей совместной деятельности.

Лейтмотивом пленарных заседаний стала тема, касающаяся необходимости выстраивания санкционно-устойчивого производственного сектора.

Подавляющее большинство выступлений были посвящены такому наметившемуся тренду, как бум новейших технологий. Несмотря на уход из России целого ряда ведущих автопроизводителей, отрасль неизбежно впитывает в себя все то новое, что формирует ее будущий облик.

Прежде всего, это касается такого модного ныне направления, как производство электромобилей и обустройство сети электрозарядных станций. Выступающие спикеры изложили свой взгляд на то, как будет развиваться данный сектор, а заодно выслушали коллег, также поделившихся определенными знаниями и наработками.

Завтра второй день форума AutoInvest, будут раскрыты другие, не менее интересные темы. В ближайшее время портал 110km.ru планирует более подробно остановиться на самых интересных выступлениях. Так что, следите за нашими публикациями, вдруг найдете для себя что-то полезное...

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