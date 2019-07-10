Автомобильный ключ: от поворотного переключателя до цифрового «виртуала»
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Подобный ход событий был актуальным вплоть до 1910 года. На него приходится рождение автомобильного ключа в широком его смысле. Правда, в те времена ключи использовались преимущественно для блокировки электрической цепи зажигания, и запускать двигатель водителям, как и прежде, приходилось отдельно.
К началу 1960-х у некоторых автомобилей было 2 разных ключа: один для отпирания двери, второй - для зажигания. Однако, через несколько лет (в то же десятилетие) автомобильный ключ начал принимать тот знакомый всем нам вид, который сохранился до 1980-1990-х годов. То бишь нормой стал один-единственный ключ – как для замка двери, так и для системы зажигания.
Более продвинутые беспроводные ключи дистанционного управления сделали от/запирание автомобиля максимально упрощенным. Технология проста: всего один клик - и двери открыты. Кроме того, беспроводной пульт ДУ помогает найти автомобиль, если, скажем, водитель по какой-либо причине не может точно вспомнить, где припарковался. На местоположение ТС указывает мигание индикаторов, когда двери открыты.
Изобретение беспроводного пульта ДУ прогресс не остановило, и с 1999 года в автопроме активно применяются системы бесключевого доступа. Они позволяют не только запирать и открывать двери автомобиля, но и запускать двигатель одним нажатием кнопки. По сути, ключа зажигания, в его некогда привычном понимании, больше не существует.
Современная система бесключевого доступа работает посредством виртуального ключа, «хранящегося» в смартфоне. Установленные в автомобиле датчики распознают смартфон владельца так же надежно, как отпечаток пальца, и отпирают автомобиль только для него-родного. При этом система управления цифровыми ключами связывает приложение и автомобиль через «облако».
Ключи на вес золота
Такие иногда делают по заказу владельцев дорогих автомобилей. К примеру, некая немецкая компания Noblekey, аккурат специализирующаяся на изготовлении дорогих ключей, сконструировала дорогущий экзотический золотой ключик. Его изюминка в инкрустации драгоценными и полудрагоценными камнями.
А вот для королевы Ирана Сорайи, в чьем ведении находится Mercedes-Benz 300 SL, в свое время также был изготовлен персональный ключ. И также золотой…
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