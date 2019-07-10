10 июля 2019, 17:39

Автомобильный ключ: от поворотного переключателя до цифрового «виртуала»

  • 3105
  • 0
На заре автомобилестроения процесс запуска автомобиля был поэтапным и потому затруднительным. Чтобы завести «самодвижущийся экипаж», нужны были определенные опыт и сноровка. Зажигание осуществлялось посредством поворотного переключателя.
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала

Подобный ход событий был актуальным вплоть до 1910 года. На него приходится рождение автомобильного ключа в широком его смысле. Правда, в те времена ключи использовались преимущественно для блокировки электрической цепи зажигания, и запускать двигатель водителям, как и прежде, приходилось отдельно.

Ранее мы писали
Компания Bosch отмечает 90 лет со дня изобретения и запуска в производство электропривода для щеток стеклоочистителя ...
Читать далее
В 1920-е годы была освоена практика закрытия автомобиля на замок, правда, для этого был необходим отдельный ключ. Со временем нормой стал и пусковой выключатель зажигания - он не только блокировал электрическую цепь, но и запускал стартер. По сути, это было ноу-хау: как только ключ убирался, рулевое колесо блокировалось.

К началу 1960-х у некоторых автомобилей было 2 разных ключа: один для отпирания двери, второй - для зажигания. Однако, через несколько лет (в то же десятилетие) автомобильный ключ начал принимать тот знакомый всем нам вид, который сохранился до 1980-1990-х годов. То бишь нормой стал один-единственный ключ – как для замка двери, так и для системы зажигания.

Более продвинутые беспроводные ключи дистанционного управления сделали от/запирание автомобиля максимально упрощенным. Технология проста: всего один клик - и двери открыты. Кроме того, беспроводной пульт ДУ помогает найти автомобиль, если, скажем, водитель по какой-либо причине не может точно вспомнить, где припарковался. На местоположение ТС указывает мигание индикаторов, когда двери открыты.

Изобретение беспроводного пульта ДУ прогресс не остановило, и с 1999 года в автопроме активно применяются системы бесключевого доступа. Они позволяют не только запирать и открывать двери автомобиля, но и запускать двигатель одним нажатием кнопки. По сути, ключа зажигания, в его некогда привычном понимании, больше не существует.

Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
Автомобильный ключ от поворотного переключателя до цифрового виртуала
В стандартных системах бесключевого доступа ключ от автомобиля всё равно должен находиться у водителя – будь то в сумке или в кармане брюк. Чтобы открыть дверь и запустить двигатель, ключ передает радиосигнал в диапазоне низких или сверхвысоких частот.

Современная система бесключевого доступа работает посредством виртуального ключа, «хранящегося» в смартфоне. Установленные в автомобиле датчики распознают смартфон владельца так же надежно, как отпечаток пальца, и отпирают автомобиль только для него-родного. При этом система управления цифровыми ключами связывает приложение и автомобиль через «облако».

Ключи на вес золота

Такие иногда делают по заказу владельцев дорогих автомобилей. К примеру, некая немецкая компания Noblekey, аккурат специализирующаяся на изготовлении дорогих ключей, сконструировала дорогущий экзотический золотой ключик. Его изюминка в инкрустации драгоценными и полудрагоценными камнями.

А вот для королевы Ирана Сорайи, в чьем ведении находится Mercedes-Benz 300 SL, в свое время также был изготовлен персональный ключ. И также золотой…

По информации Bosch
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Albatros 10 лет!!! АКЦИЯ!!!
Коллеги, добрый день! В честь десятилетия компании Albatros действует специальное предложение на индукционные нагреватели из наличия!!! Есть возможность провести демонстрацию работы установок у Вас на объекте. Если кого заинтересовало, прошу связаться со мной по почте meloncorefoto@gmail.com ...
meloncore
Союз Lifan | отзывы
Союз больше не является лидером лифан
Семен
Билет 19 вопрос 20
есть спорные вопросы
владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые крутые автомобили мировых звёзд спорта
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автомобильный ключ: от поворотного переключателя до цифрового «виртуала»
Подобный ход событий был актуальным вплоть до 1910 года. На него приходится рождение автомобильного ключа в широком его смысле. Правда, в те времена ключи использовались преимущественно для блокировки электрической цепи зажигания, и запускать двигатель водителям, как и прежде, приходилось отдельно. {{material_117869}} В 1920-е годы была освоена практика закрытия автомобиля на замок, правда, для этого был необходим отдельный ключ. Со временем нормой стал и пусковой выключатель зажигания - он не только блокировал электрическую цепь, но и запускал стартер. По сути, это было ноу-хау: как только ключ убирался, рулевое колесо блокировалось. К началу 1960-х у некоторых автомобилей было 2 разных ключа: один для отпирания двери, второй - для зажигания. Однако, через несколько лет (в то же десятилетие) автомобильный ключ начал принимать тот знакомый всем нам вид, который сохранился до 1980-1990-х годов. То бишь нормой стал один-единственный ключ – как для замка двери, так и для системы зажигания.Более продвинутые беспроводные ключи дистанционного управления сделали от/запирание автомобиля максимально упрощенным. Технология проста: всего один клик - и двери открыты. Кроме того, беспроводной пульт ДУ помогает найти автомобиль, если, скажем, водитель по какой-либо причине не может точно вспомнить, где припарковался. На местоположение ТС указывает мигание индикаторов, когда двери открыты.Изобретение беспроводного пульта ДУ прогресс не остановило, и с 1999 года в автопроме активно применяются системы бесключевого доступа. Они позволяют не только запирать и открывать двери автомобиля, но и запускать двигатель одним нажатием кнопки. По сути, ключа зажигания, в его некогда привычном понимании, больше не существует.{{gallery_1603}} В стандартных системах бесключевого доступа ключ от автомобиля всё равно должен находиться у водителя – будь то в сумке или в кармане брюк. Чтобы открыть дверь и запустить двигатель, ключ передает радиосигнал в диапазоне низких или сверхвысоких частот. Современная система бесключевого доступа работает посредством виртуального ключа, «хранящегося» в смартфоне. Установленные в автомобиле датчики распознают смартфон владельца так же надежно, как отпечаток пальца, и отпирают автомобиль только для него-родного. При этом система управления цифровыми ключами связывает приложение и автомобиль через «облако».Ключи на вес золотаТакие иногда делают по заказу владельцев дорогих автомобилей. К примеру, некая немецкая компания Noblekey, аккурат специализирующаяся на изготовлении дорогих ключей, сконструировала дорогущий экзотический золотой ключик. Его изюминка в инкрустации драгоценными и полудрагоценными камнями.А вот для королевы Ирана Сорайи, в чьем ведении находится Mercedes-Benz 300 SL, в свое время также был изготовлен персональный ключ. И также золотой…
2019-07-10
Автор: По информации Bosch
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Краснодар Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.