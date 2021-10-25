25 октября 2021, 18:14
Автомобильный номер оценили в 1,6 млрд рублей: почему так дорого?
На аукцион выставили автомобильный номер, который рискует стать самым дорогим в мире. На жестяной табличке – всего две буквы, причем одинаковые. Но ее ценность не только в этом.
Дарья Климова Фото: blog.dupontregistry.com
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Фото: blog.dupontregistry.com
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В Калифорнии зарегистрировано более 35 млн различных номерных знаков. Они содержат от двух до семи различных символов. Самыми редкими считаются именно двухзначные номера, состоящие из одинаковых символов. Текущая ставка за номер MM достигла 5 888 ETH (базовое платежное средство блокчейн-сети Ethereum), или 1,6 млрд рублей. Если сделка состоится, калифорнийский номер «ММ» станет одним из самых дорогих в истории.
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22.10.2021, 11:00
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