6 июня 2018, 18:29
Автомобильный рынок России вновь вырос – на 18% в мае
Продажи новых автомобилей растут в России уже 14-й месяц подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае нынешнего года дилерам удалось реализовать 147,5 тысяч автомобилей или на 18% больше, чем в мае 2017-го.
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Лидером продаж в России, по-прежнему, остается АвтоВАЗ. Дилеры продали в мае 28 654 автомобиля Lada (+14%). На втором месте с большим отрывом идет бренд Kia (19 561 автомобиль, +29%), на третьем – Hyundai (15 859 автомобилей, +33%). Замыкают пятерку самых популярных марок в России Renault (12 128 шт., +11%) и Volkswagen (9 025 шт., +29%).
Абсолютным лидером роста стала Honda, показавшая плюс 727% к показателям прошлого мая – сейчас дилеры продали 339 автомобилей против 41 машины год назад. Впечатляют и показатели Mitsubishi – плюс 141% до 3 561 автомобиля. При этом рост продаж наблюдался не у всех марок. Отрицательный тренд в мае показали Ravon (-58%), Datsun (-29%), Audi (-15%) и Land Rover (-14%).
Если говорить о конкретных моделях, то больше всего в мае было продано новых Kia Rio (8 857 автомобилей), Lada Granta (8 486 автомобилей) и Lada Vesta (7 673 автомобиля). Также в ТОП-5 попали две модели Hyundai: Solaris (6 467 автомобилей) и Creta (5 759 автомобилей).
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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