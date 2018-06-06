6 июня 2018, 18:29

Автомобильный рынок России вновь вырос – на 18% в мае

Продажи новых автомобилей растут в России уже 14-й месяц подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае нынешнего года дилерам удалось реализовать 147,5 тысяч автомобилей или на 18% больше, чем в мае 2017-го.
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Рост продаж на первичном рынке в России продолжается уже на протяжении 14 месяцев. Всего с начала года, с января по май, в нашей стране было продано 692,8 тысяч автомобилей. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики АЕБ говорят о росте потребительской уверенности. Другие эксперты связывают это с девальвацией рубля и реализацией отложенного спроса. Многие опасаются дальнейшего роста цен и предпочитают не откладывать покупку автомобиля на потом. Поэтому пока неясно, надолго ли сохраниться этот положительный тренд.

Лидером продаж в России, по-прежнему, остается АвтоВАЗ. Дилеры продали в мае 28 654 автомобиля Lada (+14%). На втором месте с большим отрывом идет бренд Kia (19 561 автомобиль, +29%), на третьем – Hyundai (15 859 автомобилей, +33%). Замыкают пятерку самых популярных марок в России Renault (12 128 шт., +11%) и Volkswagen (9 025 шт., +29%). 

Абсолютным лидером роста стала Honda, показавшая плюс 727% к показателям прошлого мая – сейчас дилеры продали 339 автомобилей против 41 машины год назад. Впечатляют и показатели Mitsubishi – плюс 141% до 3 561 автомобиля. При этом рост продаж наблюдался не у всех марок. Отрицательный тренд в мае показали Ravon (-58%), Datsun (-29%), Audi (-15%) и Land Rover (-14%).

Если говорить о конкретных моделях, то больше всего в мае было продано новых Kia Rio (8 857 автомобилей), Lada Granta (8 486 автомобилей) и Lada Vesta (7 673 автомобиля). Также в ТОП-5 попали две модели Hyundai: Solaris (6 467 автомобилей) и Creta (5 759 автомобилей).

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Отзывы по теме
Hyundai Veloster покинет рынок России
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Николай
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Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
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Автомобильный рынок России вновь вырос – на 18% в мае
{{material_123277}}Рост продаж на первичном рынке в России продолжается уже на протяжении 14 месяцев. Всего с начала года, с января по май, в нашей стране было продано 692,8 тысяч автомобилей. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики АЕБ говорят о росте потребительской уверенности. Другие эксперты связывают это с девальвацией рубля и реализацией отложенного спроса. Многие опасаются дальнейшего роста цен и предпочитают не откладывать покупку автомобиля на потом. Поэтому пока неясно, надолго ли сохраниться этот положительный тренд.Лидером продаж в России, по-прежнему, остается АвтоВАЗ. Дилеры продали в мае 28 654 автомобиля Lada (+14%). На втором месте с большим отрывом идет бренд Kia (19 561 автомобиль, +29%), на третьем – Hyundai (15 859 автомобилей, +33%). Замыкают пятерку самых популярных марок в России Renault (12 128 шт., +11%) и Volkswagen (9 025 шт., +29%). Абсолютным лидером роста стала Honda, показавшая плюс 727% к показателям прошлого мая – сейчас дилеры продали 339 автомобилей против 41 машины год назад. Впечатляют и показатели Mitsubishi – плюс 141% до 3 561 автомобиля. При этом рост продаж наблюдался не у всех марок. Отрицательный тренд в мае показали Ravon (-58%), Datsun (-29%), Audi (-15%) и Land Rover (-14%).Если говорить о конкретных моделях, то больше всего в мае было продано новых Kia Rio (8 857 автомобилей), Lada Granta (8 486 автомобилей) и Lada Vesta (7 673 автомобиля). Также в ТОП-5 попали две модели Hyundai: Solaris (6 467 автомобилей) и Creta (5 759 автомобилей).
2018-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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