26 сентября 2019, 15:00
Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн-сервисы
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Ульяновский автозавод тестирует прототипы, оснащенные технологией Connected car. Она позволяет водителю дистанционно запускать и глушить мотор, а также получать информацию об автомобиле – его местоположении, уровне и расходе топлива, техническом состоянии основных систем. Серийное производство «умных» УАЗов планируют запустить в четвертом квартале 2019 года.
Фото: Движок
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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Обычные автовладельцы смогут при помощи мобильного приложения получать информацию о состоянии всех систем и данные о техническом состоянии машины, ее геопозиции, уровне топлива в баке и стиле вождения в режиме реального времени, дистанционно запускать или глушить двигатель. Система интегрирована в CAN-шину автомобиля и работает посредством модуля ЭРА-ГЛОНАСС.
Первым «умным» автомобилем УАЗа станет внедорожник «Патриот». Производство планируют наладить в четвертом квартале 2019 года. Впоследствии технологию Connected car внедрят и на других моделях Ульяновского автозавода. Кроме того, ее можно будет установить и на выпущенные ранее машины.
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