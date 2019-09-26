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26 сентября 2019, 15:00

Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн-сервисы

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Ульяновский автозавод тестирует прототипы, оснащенные технологией Connected car. Она позволяет водителю дистанционно запускать и глушить мотор, а также получать информацию об автомобиле – его местоположении, уровне и расходе топлива, техническом состоянии основных систем. Серийное производство «умных» УАЗов планируют запустить в четвертом квартале 2019 года.
Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы

Фото: Движок

Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы

Фото взято из открытых источников

Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы

 

Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы

Фото: УАЗ

Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы

Фото: УАЗ

Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы

Фото: УАЗ

Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы
Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы
Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы
Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы
Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы
Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн сервисы
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Новую технологию Connected car для автомобилей УАЗ разработал партнер «Соллерс» IT-компания C-Cars, которая специализируется на создании цифровых решений для коммерческих автомобилей и корпоративных автопарков. Поэтому в будущем УАЗ планирует внедрить технологию не только на автомобилях частных владельцев, но и предложить «умные» решения для владельцев автопарков, которые смогут контролировать и управлять их работой через специальный web-портал. Корпоративным клиентам новинка позволит сократить издержки на эксплуатацию автомобилей, минимизирует простои и повысит эффективность бизнес-процессов.

Обычные автовладельцы смогут при помощи мобильного приложения получать информацию о состоянии всех систем и данные о техническом состоянии машины, ее геопозиции, уровне топлива в баке и стиле вождения в режиме реального времени, дистанционно запускать или глушить двигатель. Система интегрирована в CAN-шину автомобиля и работает посредством модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Первым «умным» автомобилем УАЗа станет внедорожник «Патриот». Производство планируют наладить в четвертом квартале 2019 года. Впоследствии технологию Connected car внедрят и на других моделях Ульяновского автозавода. Кроме того, ее можно будет установить и на выпущенные ранее машины. 


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Автомобилям УАЗ добавят телематику и онлайн-сервисы
{{material_127399}}Новую технологию Connected car для автомобилей УАЗ разработал партнер «Соллерс» IT-компания C-Cars, которая специализируется на создании цифровых решений для коммерческих автомобилей и корпоративных автопарков. Поэтому в будущем УАЗ планирует внедрить технологию не только на автомобилях частных владельцев, но и предложить «умные» решения для владельцев автопарков, которые смогут контролировать и управлять их работой через специальный web-портал. Корпоративным клиентам новинка позволит сократить издержки на эксплуатацию автомобилей, минимизирует простои и повысит эффективность бизнес-процессов.Обычные автовладельцы смогут при помощи мобильного приложения получать информацию о состоянии всех систем и данные о техническом состоянии машины, ее геопозиции, уровне топлива в баке и стиле вождения в режиме реального времени, дистанционно запускать или глушить двигатель. Система интегрирована в CAN-шину автомобиля и работает посредством модуля ЭРА-ГЛОНАСС.Первым «умным» автомобилем УАЗа станет внедорожник «Патриот». Производство планируют наладить в четвертом квартале 2019 года. Впоследствии технологию Connected car внедрят и на других моделях Ульяновского автозавода. Кроме того, ее можно будет установить и на выпущенные ранее машины. 
2019-09-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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