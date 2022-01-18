«Автомухобойка»: зачем нужна и насколько законна
Законность установки
Начнем с самого главного: с февраля 2021 года установка дефлектора должна сопровождаться оформлением в ГИБДД как внесение изменений в конструкцию автомобиля. За незаконно установленную «мухобойку» статьей 12.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей, либо предупреждение. А вот в случае повторной остановки водителя на машине с незарегистрированной мухобойкой, его ждет штраф уже до 5000 и лишение прав сроком до 3 месяцев.
При этом дефлектор капота нужно не просто зарегистрировать, но и провести техническую экспертизу, которая подтвердит его безопасность. Она, конечно, не бесплатная, и возникает вопрос – стоит ли оно того?
В чем плюсы этого аксессуара
Дефлектор создает над капотом восходящий поток воздуха, который призван защитить вас от летящего из-под колес соседних машин гравия, а также от столкновения в летнее время с многочисленными насекомыми, откуда и пошло народное название.
На этом плюсы заканчиваются, переходим к минусам.
Недостатки «мухобойки»
Во-первых, она не спасает вас от насекомых, а лишь сокращает порцию размазанных мух и жуков на лобовом стекле и капоте. То есть отмывать их все равно придется.
Во-вторых, от реально опасных камней она не спасает, да и рикошетят они от ее поверхности очень неплохо – в том числе в стекло.
В-третьих, под дефлектором скапливается много грязи и в месте его крепления капот ржавеет очень активно.
Ну и чисто субъективно – не все считают «мухобойку» сколько-нибудь привлекательным аксессуаром, по мнению многих она лишь уродует автомобиль.
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