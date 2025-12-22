Беспилотные летающие такси становятся реальностью — Boeing поддерживает проект Wisk Aero

22 декабря 2025, 15:38
Автономное аэротакси Wisk Aero совершило первый успешный полет в США
В США впервые поднялся в воздух полностью автономный аэротакси Wisk Aero. Проект поддерживает Boeing. Компания делает ставку на беспилотные технологии. Это важный шаг для будущего городских перевозок. Подробности - в нашем материале.
В США произошло событие, которое может изменить представление о стандартных перевозках в будущем. Компания Wisk Aero, созданная при поддержке авиационного гиганта Boeing, впервые подняла в воздух свою новейшую версию полностью автономного аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. В отличие от большинства стартапов, которые делают установку на пилотируемые летательные аппараты, Wisk Aero изначально выбрал путь полной автономии.
Новая разработка компании – это не просто очередной прототип. Инженеры Wisk Aero уверены, что их беспилотное аэротакси сможет стать массовым транспортом для мегаполисов. Машина рассчитана на перевозку пассажиров без участия пилота, что должно повысить безопасность и снизить стоимость эксплуатации. По информации автоэкспертов, первый полет прошел успешно, система управления показала высокую надежность.
Важным отличием подхода Wisk Aero является ставка на уже существующие и сертифицированные технологии, а не на прорывные, но непроверенные решения, что, по мнению аналитиков, может ускорить сложный процесс получения разрешения от регулирующих органов, в первую очередь Федерального управления гражданской авиации США, и приблизить момент, когда автономные аэротакси станут частью повседневной транспортной экосистемы крупных городов.
