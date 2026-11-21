21 ноября 2026, 23:34
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.
Honda представила кроссовер Avancier нового поколения. Мировая премьера модели состоялась 20 ноября 2026 года. Это трехрядный SUV и первый автомобиль марки на новой модульной платформе, которую планируют использовать и в будущих седанах и кроссоверах. Архитектура унифицирует отдельные компоненты моторного отсека и задней части кузова, а салон и силовые элементы настраиваются отдельно. Модель предназначена только для рынков Азии, получила новую платформу и гибридную установку следующего поколения. Внешность также заметно отличается от привычной.
В Avancier дебютировала двухмоторная гибридная система Honda Hybrid следующего поколения. Она сочетает бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 л с непосредственным впрыском и более компактный приводной блок. Полный привод DualPower eAWD работает без механической связи между осями: переднюю и заднюю оси приводят отдельные электромоторы. Система Motion Management System управляет тягой и торможением, а Honda S+ Shift имитирует изменения тяги и переключения. Среди заявленного оснащения есть панорамная крыша и кресла второго ряда с подогревом и вентиляцией. Также предусмотрены аудиосистема Bose с 12 динамиками и Dolby Atmos, а еще обновления программного обеспечения по воздуху.
Порядок эвакуации пока только предложили изменить. Глава Минтранса выступил с инициативой уведомлять собственника перед тем, как увозить неправильно припаркованную машину на штрафстоянку. Детали работы такого порядка и возможные тонкости требуют отдельного разбора: речь пока не о вступившем в силу правиле.
У Lixiang L8 изменилась сама роль в линейке. Раньше Li Auto официально не предлагала в России эту семейную модель: от L7 она, по сути, отличалась парой дополнительных сидений. Новый L8 стал самым крупным и продвинутым пятиместным Lixiang. Ранее редакция разбирала российское предложение для Li L8 в отдельном обзоре модели.
Среди других новостей дня: расширение льготного автокредитования для семей. Банк России предложил снизить минимальную базовую ставку ОСАГО до одного рубля. В КНР объявили цены на самый большой кроссовер FangChengBao со складным рулем, а BMW показал секретный лимузин на базе «семерки» 2005 года.
В «Энциклопедии культовых автомобилей» появилась история Mercedes-Benz G-класса. Еще одна публикация предлагает угадать автомобильные имена среди названий, связанных с парниками и грунтом: отличить кабачок от купе, а вэн от томата.
Для любителей машин подготовили подборку из 7 ароматов: от Нюрбургринга до дедушкиного гаража.
Похожие материалы Хонда, Лисян, БМВ
-
22.11.2026, 17:21
300 Вт солнца и 200 А·ч лития: как устроен автономный модуль «Шпиц ГРОСС»
«Шпиц ГРОСС» получил усиленную цинкованную раму, сэндвич-панели с XPS-утеплителем, две солнечные панели по 150 Вт, литиевую батарею LiFePO4 на 200 А·ч и преобразователь на 4000 Вт пик. Читать далее
-
22.11.2026, 15:59
Кто и на каких условиях сможет купить машину со скидкой 35% с 1 декабря
Льготное автокредитование возобновят 1 декабря после паузы. Для семей с детьми расширили условия скидок. Покупателям электромобилей сохранят базовую выгоду 10%. Высоколокализованные модели дадут скидку до 35%.Читать далее
-
22.11.2026, 14:30
Обновленный Howo T5G: кабину опустили ради обзора, а самосвал подготовили к российской зиме
В самосвале Howo T5G 2026 модельного года заявлено более 240 изменений. На коротком маршруте по разбитому асфальту машина показала плавный ход, а новая посадка улучшила обзор с водительского места.Читать далее
-
22.11.2026, 13:18
Jeland J6: что представляет собой новый кроссовер с бывшего завода General Motors в Шушарах
Первый серийный кроссовер марки Jeland появился на рынке в 2026 году. J6 выпускают в Санкт-Петербурге по полному циклу; покупателю доступны передний и полный привод, а багажник вмещает до 1180 литров со сложенным задним рядом.Читать далее
-
22.11.2026, 00:25
Заменит ли новый кроссовер LADA Azimut ушедшие иномарки и в чем он уступает Niva
Дилеры ждут интереса к LADA Azimut от владельцев Vesta и Niva. Среди потенциальных покупателей называют и владельцев Renault и Nissan. Продажи в большинстве центров начнутся 1 декабря 2026 года. Выпуск пока отстает от цели на 2027-й.Читать далее
-
21.11.2026, 23:12
Чем Volga K50 отличается от Geely Monjaro: техническая общность и рыночные компромиссы
Volga K50 — это технически тот же Geely Monjaro. Главный нюанс — K50 является «замороженной» версией Monjaro предыдущего поколения: у донора уже появились адаптивная подвеска, 245 л.с. и переработанный салон, а у «Волги» всего этого нет. Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 20:22
Китайский прообраз против российской сборки: тайны JAC Sehol A5 Plus и Москвича 6
У обоих лифтбеков одинаковы максимальная скорость и объем багажника, но различаются дорожный просвет и масса, а гарантийные сроки также расходятся. В сравнении есть важная оговорка: для JAC указаны два значения мощности, 150 и 184 л.с.Читать далее
-
21.11.2026, 20:12
«Китайский Тигр» или законный наследник? Что скрывается за YJ2080
Китайский «Стражник» YJ2080 часто называют копией «Тигра». Но документы говорят об обратном: в 2008 году Пекин официально купил лицензию у «Рособоронэкспорта». Как российская платформа стала самостоятельной моделью — в нашем разборе.Читать далее
-
21.11.2026, 19:36
Одна база — два характера: Volga C50 и Geely Preface — кто на самом деле выигрывает
В ценовом срезе на август 2026 года Volga C50 начиналась дешевле Geely Preface и предлагалась с мотором на 200 л.с. Однако у Geely уже есть опыт эксплуатации в России, а история российской версии только складывается.Читать далее
Похожие материалы Хонда, Лисян, БМВ
-
22.11.2026, 17:21
300 Вт солнца и 200 А·ч лития: как устроен автономный модуль «Шпиц ГРОСС»
«Шпиц ГРОСС» получил усиленную цинкованную раму, сэндвич-панели с XPS-утеплителем, две солнечные панели по 150 Вт, литиевую батарею LiFePO4 на 200 А·ч и преобразователь на 4000 Вт пик. Читать далее
-
22.11.2026, 15:59
Кто и на каких условиях сможет купить машину со скидкой 35% с 1 декабря
Льготное автокредитование возобновят 1 декабря после паузы. Для семей с детьми расширили условия скидок. Покупателям электромобилей сохранят базовую выгоду 10%. Высоколокализованные модели дадут скидку до 35%.Читать далее
-
22.11.2026, 14:30
Обновленный Howo T5G: кабину опустили ради обзора, а самосвал подготовили к российской зиме
В самосвале Howo T5G 2026 модельного года заявлено более 240 изменений. На коротком маршруте по разбитому асфальту машина показала плавный ход, а новая посадка улучшила обзор с водительского места.Читать далее
-
22.11.2026, 13:18
Jeland J6: что представляет собой новый кроссовер с бывшего завода General Motors в Шушарах
Первый серийный кроссовер марки Jeland появился на рынке в 2026 году. J6 выпускают в Санкт-Петербурге по полному циклу; покупателю доступны передний и полный привод, а багажник вмещает до 1180 литров со сложенным задним рядом.Читать далее
-
22.11.2026, 00:25
Заменит ли новый кроссовер LADA Azimut ушедшие иномарки и в чем он уступает Niva
Дилеры ждут интереса к LADA Azimut от владельцев Vesta и Niva. Среди потенциальных покупателей называют и владельцев Renault и Nissan. Продажи в большинстве центров начнутся 1 декабря 2026 года. Выпуск пока отстает от цели на 2027-й.Читать далее
-
21.11.2026, 23:12
Чем Volga K50 отличается от Geely Monjaro: техническая общность и рыночные компромиссы
Volga K50 — это технически тот же Geely Monjaro. Главный нюанс — K50 является «замороженной» версией Monjaro предыдущего поколения: у донора уже появились адаптивная подвеска, 245 л.с. и переработанный салон, а у «Волги» всего этого нет. Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 20:22
Китайский прообраз против российской сборки: тайны JAC Sehol A5 Plus и Москвича 6
У обоих лифтбеков одинаковы максимальная скорость и объем багажника, но различаются дорожный просвет и масса, а гарантийные сроки также расходятся. В сравнении есть важная оговорка: для JAC указаны два значения мощности, 150 и 184 л.с.Читать далее
-
21.11.2026, 20:12
«Китайский Тигр» или законный наследник? Что скрывается за YJ2080
Китайский «Стражник» YJ2080 часто называют копией «Тигра». Но документы говорят об обратном: в 2008 году Пекин официально купил лицензию у «Рособоронэкспорта». Как российская платформа стала самостоятельной моделью — в нашем разборе.Читать далее
-
21.11.2026, 19:36
Одна база — два характера: Volga C50 и Geely Preface — кто на самом деле выигрывает
В ценовом срезе на август 2026 года Volga C50 начиналась дешевле Geely Preface и предлагалась с мотором на 200 л.с. Однако у Geely уже есть опыт эксплуатации в России, а история российской версии только складывается.Читать далее