Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели

Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.

Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.

Honda представила кроссовер Avancier нового поколения. Мировая премьера модели состоялась 20 ноября 2026 года. Это трехрядный SUV и первый автомобиль марки на новой модульной платформе, которую планируют использовать и в будущих седанах и кроссоверах. Архитектура унифицирует отдельные компоненты моторного отсека и задней части кузова, а салон и силовые элементы настраиваются отдельно. Модель предназначена только для рынков Азии, получила новую платформу и гибридную установку следующего поколения. Внешность также заметно отличается от привычной.

В Avancier дебютировала двухмоторная гибридная система Honda Hybrid следующего поколения. Она сочетает бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 л с непосредственным впрыском и более компактный приводной блок. Полный привод DualPower eAWD работает без механической связи между осями: переднюю и заднюю оси приводят отдельные электромоторы. Система Motion Management System управляет тягой и торможением, а Honda S+ Shift имитирует изменения тяги и переключения. Среди заявленного оснащения есть панорамная крыша и кресла второго ряда с подогревом и вентиляцией. Также предусмотрены аудиосистема Bose с 12 динамиками и Dolby Atmos, а еще обновления программного обеспечения по воздуху.

Порядок эвакуации пока только предложили изменить. Глава Минтранса выступил с инициативой уведомлять собственника перед тем, как увозить неправильно припаркованную машину на штрафстоянку. Детали работы такого порядка и возможные тонкости требуют отдельного разбора: речь пока не о вступившем в силу правиле.

У Lixiang L8 изменилась сама роль в линейке. Раньше Li Auto официально не предлагала в России эту семейную модель: от L7 она, по сути, отличалась парой дополнительных сидений. Новый L8 стал самым крупным и продвинутым пятиместным Lixiang. Ранее редакция разбирала российское предложение для Li L8 в отдельном обзоре модели.

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