31 января 2018, 16:27

Автоотношения с Турцией: мы – им, они – нам

Исходя из данных Ассамблеи турецких экспортеров, в 2017 году объем экспорта автотранспортных средств из Турции в Россию увеличился на 38,4%, по сравнению с 2016-м.
^

В прошлом году Турция осуществила поставки автомобилей на сумму 328 млн долларов, в то время как годом ранее аналогичный показатель был равен 237 млн долларов.

Чаще всего в нашу страну поставлялись автобусы, малогабаритные автобусы и микроавтобусы, а также автокомпоненты. При этом сократился объем поставляемых большегрузных автомобилей и дорожных тракторов – соответственно на 84 и 95%.

При этом на 90% вырос объем импорта российской автомобильной продукции в Турцию. По данным Института статистики Турции, в 2017 году из России в эту страну было импортировано товаров автопрома на сумму 8,5 млн долларов (в 2016-м - 4,5 млн долларов). При этом объемы российского импорта прошлого года оказались самыми высокими за последние 5 лет.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тормозная система не обеспечивает торможение Honda Accord
Недавно поменял тормозные диски и колодки по кругу. Проехал на них 2,5 тысячи километров. Ниразу не было резких торможений или перегрева тормозов, но сейчас машина просто перестала тормозить. Еле-еле останавливается, что очень опасно. Не понимаю в чем может быть дело. С тормозной жидкостью все впорядке ...
Lexa92
Не сработали ремни безопасности Nissan Murano
Было небольшой ДТП с легковой машиной. Лоб в лоб, но не очень сильно. При этом ремни безопасноти не удержали в кресле, как должны были. В итоге, у меня были сильные травмы, а у другого участника нет. При этом подушка сработала хотя бы. Так вот, вопрос - почему такое случилось? И как в будущем избежать ...
JuliaMorgan
Абс не горит и не работает Subaru Outback
Резко тормозил несколько раз. Абс отрабатывало, как нужно. Колеса не блокировались. Сейчас все совсем перестало работать. В чем может быть причина - это датчик или что? Аутбек 12 года. Пока не получается заехать на сервис, может кто подскажет решение проблемы по проще, я надеюсь. Потому что сейчас вообще ...
KiryaBoc
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автоотношения с Турцией: мы – им, они – нам
В прошлом году Турция осуществила поставки автомобилей на сумму 328 млн долларов, в то время как годом ранее аналогичный показатель был равен 237 млн долларов.Чаще всего в нашу страну поставлялись автобусы, малогабаритные автобусы и микроавтобусы, а также автокомпоненты. При этом сократился объем поставляемых большегрузных автомобилей и дорожных тракторов – соответственно на 84 и 95%.При этом на 90% вырос объем импорта российской автомобильной продукции в Турцию. По данным Института статистики Турции, в 2017 году из России в эту страну было импортировано товаров автопрома на сумму 8,5 млн долларов (в 2016-м - 4,5 млн долларов). При этом объемы российского импорта прошлого года оказались самыми высокими за последние 5 лет.
2018-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Набережные Челны Ростов-на-Дону Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG