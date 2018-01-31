Автоотношения с Турцией: мы – им, они – нам
В прошлом году Турция осуществила поставки автомобилей на сумму 328 млн долларов, в то время как годом ранее аналогичный показатель был равен 237 млн долларов.
Чаще всего в нашу страну поставлялись автобусы, малогабаритные автобусы и микроавтобусы, а также автокомпоненты. При этом сократился объем поставляемых большегрузных автомобилей и дорожных тракторов – соответственно на 84 и 95%.
При этом на 90% вырос объем импорта российской автомобильной продукции в Турцию. По данным Института статистики Турции, в 2017 году из России в эту страну было импортировано товаров автопрома на сумму 8,5 млн долларов (в 2016-м - 4,5 млн долларов). При этом объемы российского импорта прошлого года оказались самыми высокими за последние 5 лет.
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