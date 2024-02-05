Автопарк арабской полиции пополнил очередной мощный автомобиль. Рассказываем, что за машина
Фото: МВД Саудовской Аравии / twitter.com
Можно предположить, что для работы в полиции решили задействовать топовый Lucid Air в модификации Sapphire с трехмоторной силовой установкой, которая развивает до 1250 л.с. и до 1430 Нм максимального крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает меньше 2 секунд, а максимальная скорость достигает 330 км/ч. Отметим также, что Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии принадлежит контрольный пакет акций Lucid, а в сентябре 2023 года здесь построили завод и локализовали сборку электрокаров этой американской марки. К настоящему времени с конвейера сошли порядка 800 седанов Lucid Air. Компания подписала контракт с правительством Саудовской Аравии на поставку 100 тысяч электрокаров в течение 10 лет.
جهود أمنية، تقنيات متقدمة، لمستقبل وطن آمن ومزدهر.#للغد_نستعد— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 3, 2024
Security efforts, advanced technologies, for the future of a safe and thriving country.#WDS2024#EquippedForTomorrow pic.twitter.com/75K8lnmgvt
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16.01.2023, 11:24
Электрокаров Lucid выпущено чуть больше запланированного
Производитель автомобилей класса люкс Lucid заявил, что в 2022 году произвел чуть более 7100 автомобилей, и это больше, чем ожидалось. Ранее, в августе, компания сделала прогноз, что сумеет собрать от 6000 до 7000 автомобилей в течение всего года. До потребителей доехало 4369 электрокаров.Читать далее
-
22.12.2022, 09:00
Американские люкс-седаны Lucid Air отправляются европейским заказчикам
Американский производитель электромобилей Lucid Motors приступил к поставкам своего электрического люксового седана Air в Европу. Первые машины достались заказчикам в Германии и Нидерландах.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
10.11.2022, 15:40
«Электрики» из Lucid удвоили оборот в III квартале 2022 года. Заказов на седан Air все больше
В третьем квартале текущего года американский производитель электромобилей Lucid Motors добился оборота в 195,5 млн долларов. Это примерно в 2 раза больше, чем во втором квартале. Есть новости и об электрическом вседорожнике Gravity.Читать далее
-
14.10.2022, 17:05
В последнем квартале компания Lucid смогла собрать 2282 «электричек» Air
Американский производитель электромобилей Lucid Motors выпустил в III квартале текущего года 2282 ед. модели Air – это в три с лишним раза больше, чем во II квартале. С июля по сентябрь компания поставила заказчикам 1398 «электричек».Читать далее
-
14.05.2022, 09:08
Дорогущий американский электро-седан начнет завоевание Европы уже осенью
Прямой конкурент Tesla Model S – премиальный электрический седан Lucid Air готовится к старту продаж на европейском континенте. Произойти это должно уже в 2022 году, но сначала всего в нескольких странах - Швейцарии, Германии, Нидерландах и Финляндии.Читать далее
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