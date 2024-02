Автопарк арабской полиции пополнил очередной мощный автомобиль. Рассказываем, что за машина

Автопарк полиции Саудовской Аравии пополнил американский электрический седан Lucid Air. Публике новинку официально представили на Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде, а МВД страны показало машину в своих социальных сетях. Электрокар одели в полицейскую ливрею, снабдили сиреной и проблесковыми маячками. На крыше установили кофр для дрона, который также служит площадкой для взлета и посадки.

Можно предположить, что для работы в полиции решили задействовать топовый Lucid Air в модификации Sapphire с трехмоторной силовой установкой, которая развивает до 1250 л.с. и до 1430 Нм максимального крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает меньше 2 секунд, а максимальная скорость достигает 330 км/ч. Отметим также, что Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии принадлежит контрольный пакет акций Lucid, а в сентябре 2023 года здесь построили завод и локализовали сборку электрокаров этой американской марки. К настоящему времени с конвейера сошли порядка 800 седанов Lucid Air. Компания подписала контракт с правительством Саудовской Аравии на поставку 100 тысяч электрокаров в течение 10 лет.

جهود أمنية، تقنيات متقدمة، لمستقبل وطن آمن ومزدهر.#للغد_نستعد



Security efforts, advanced technologies, for the future of a safe and thriving country.#WDS2024#EquippedForTomorrow pic.twitter.com/75K8lnmgvt