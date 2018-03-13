13 марта 2018, 13:54
Автопарк каршеринга в Москве стал самым большим в Европе
Суммарный автопарк московского каршеринга составляет более 6 500 автомобилей. По прогнозу мэра столицы Сергея Собянина, до конца года в Москве будет насчитываться уже 10 000 – 15 000 каршеринговых машин. На сегодняшний день это самый крупный автопарк во всей Европе.
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По словам Сергея Собянина, каждый день в столице машины каршеринга арендуют не менее 25 000 раз, а всего в системе зарегистрировано более миллиона пользователей. В январе-феврале 2018 года автопарк московского каршеринга увеличился на 2 000 автомобилей за счет выхода на рынок нескольких новых операторов, включая одного из потенциальных лидеров – Яндекс.Драйв. Если развитие сервиса краткосрочной аренды продолжится теми же темпами, то к концу года объем столичного автопарка может достигнуть 15 000 автомобилей.
В Европе каршеринг существует в разных формах уже не один десяток лет. Крупнейшие операторы: немецкие Car2go, DriveNow и итальянский Enjoy.
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