17 июня 2019, 16:36

Автопарк Lada – самый старый в России

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали качественный состав российского автопарка, который на 1 января 2019 года насчитывал чуть более 43 млн автомобилей. Выяснилось, что среди всех автомобилей Lada только 24% моложе 10 лет. Для сравнения у Kia этот показатель достигает 80%.
Автопарк Lada самый старый в России
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили качественный состав российского парка легковых автомобилей ...
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Российский автопарк достаточно возрастной. Только 39,3% автомобилей в нем моложе 10 лет – чуть более 17 млн машин. При этом среди автомобилей Lada, которые занимают треть всего парка (13,9 млн экз.), доля новых автомобилей еще меньше – лишь 24% из них моложе 10 лет. Ниже средних показателей и возраст автомобилей Toyota. Автомобили марки находятся на втором месте как по численности парка (3,8 млн экз.), так и по возрасту – только 30% машин Toyota в России моложе 10 лет. Автопарк Lada/ВАЗ начал формироваться еще в советские времена, а автомобили Toyota зачастую попадают в Россию уже далеко не новыми - из Японии.

Третье место среди самых возрастных марок занимает Ford – из 1,4 млн автомобилей лишь 41% машин не достигли 10-летнего возраста. Для Nissan этот показатель составляет 47% из 2,1 млн автомобилей. Замыкает пятерку «немолодых» марок Chevrolet: 53% из 1,7 млн автомобилей. Среди самых молодых автопарков можно назвать Kia (80% из 1,9 млн машин), Skoda (76% из 812 тыс.) и Renault (73% из 1,8 млн). В середине рейтинга находятся Volkswagen (60% из 1,6 млн) и Hyundai (66% из 2,1 млн).

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Автопарк Lada – самый старый в России
{{material_125798}}Российский автопарк достаточно возрастной. Только 39,3% автомобилей в нем моложе 10 лет – чуть более 17 млн машин. При этом среди автомобилей Lada, которые занимают треть всего парка (13,9 млн экз.), доля новых автомобилей еще меньше – лишь 24% из них моложе 10 лет. Ниже средних показателей и возраст автомобилей Toyota. Автомобили марки находятся на втором месте как по численности парка (3,8 млн экз.), так и по возрасту – только 30% машин Toyota в России моложе 10 лет. Автопарк Lada/ВАЗ начал формироваться еще в советские времена, а автомобили Toyota зачастую попадают в Россию уже далеко не новыми - из Японии.Третье место среди самых возрастных марок занимает Ford – из 1,4 млн автомобилей лишь 41% машин не достигли 10-летнего возраста. Для Nissan этот показатель составляет 47% из 2,1 млн автомобилей. Замыкает пятерку «немолодых» марок Chevrolet: 53% из 1,7 млн автомобилей. Среди самых молодых автопарков можно назвать Kia (80% из 1,9 млн машин), Skoda (76% из 812 тыс.) и Renault (73% из 1,8 млн). В середине рейтинга находятся Volkswagen (60% из 1,6 млн) и Hyundai (66% из 2,1 млн).
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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