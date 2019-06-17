17 июня 2019, 16:36
Автопарк Lada – самый старый в России
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали качественный состав российского автопарка, который на 1 января 2019 года насчитывал чуть более 43 млн автомобилей. Выяснилось, что среди всех автомобилей Lada только 24% моложе 10 лет. Для сравнения у Kia этот показатель достигает 80%.
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Третье место среди самых возрастных марок занимает Ford – из 1,4 млн автомобилей лишь 41% машин не достигли 10-летнего возраста. Для Nissan этот показатель составляет 47% из 2,1 млн автомобилей. Замыкает пятерку «немолодых» марок Chevrolet: 53% из 1,7 млн автомобилей. Среди самых молодых автопарков можно назвать Kia (80% из 1,9 млн машин), Skoda (76% из 812 тыс.) и Renault (73% из 1,8 млн). В середине рейтинга находятся Volkswagen (60% из 1,6 млн) и Hyundai (66% из 2,1 млн).
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