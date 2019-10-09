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9 октября 2019, 07:12

Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами

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Полицейскими Lamborghini и Bugatti на Ближнем Востоке уже никого не удивишь. А как вам Chevrolet Corvette и Nissan GT-R на медицинской службе? Автопарк неотложки в Дубае пополнился новенькими суперкарами.
Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами

 

Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами

Фото взято из открытых источников

Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами

 

Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами

 

Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами

 

Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами

 

Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
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Служба скорой помощи Дубая по праву может считаться самый быстрой в мире. Недавно в ее автопарке появились очередные два мощных автомобиля: Chevrolet Corvette С7 Grand Sport и Nissan GT-R. 

Медицинские Chevrolet Corvette и Nissan GT-R получили фирменную ливрею скорой помощи, а также проблесковые маячки и сирену. На них врачи смогут максимально быстро добраться до человека, нуждающегося в срочной медицинской помощи. Пополнение автопарка прошло в рамках правительственной программы, которая направлена на сокращение времени реагирования экстренных служб на автомобильные аварии и другие чрезвычайные происшествия.

Экипаж каждого автомобиля состоит из двух медиков, которые будут дежурить вблизи различных туристических мест и торговых центров, а также на спортивных мероприятиях, где может понадобиться неотложная медицинская помощь (велогонки, марафоны и скачки). Суперкары оснащены необходимым медицинским оборудованием для оказания первой помощи и сердечно-легочной реанимации. Задача бригады – как можно быстрее добраться на суперкарах до пострадавших и оказать первую помощь до приезда стандартной бригады скорой помощи на оборудованном фургоне.

Новенькие Chevrolet Corvette С7 Grand Sport и Nissan GT-R присоединились к дорогостоящему автопарку службы скорой помощи Дубая. В ней уже числятся Chevrolet Camaro SS, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Lotus Evora, Bentley Continental, BMW i8 и даже Aston Martin One-77, которых всего-то было выпущено 77 экземпляров.

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Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
{{material_124141}}Служба скорой помощи Дубая по праву может считаться самый быстрой в мире. Недавно в ее автопарке появились очередные два мощных автомобиля: Chevrolet Corvette С7 Grand Sport и Nissan GT-R. Медицинские Chevrolet Corvette и Nissan GT-R получили фирменную ливрею скорой помощи, а также проблесковые маячки и сирену. На них врачи смогут максимально быстро добраться до человека, нуждающегося в срочной медицинской помощи. Пополнение автопарка прошло в рамках правительственной программы, которая направлена на сокращение времени реагирования экстренных служб на автомобильные аварии и другие чрезвычайные происшествия.Экипаж каждого автомобиля состоит из двух медиков, которые будут дежурить вблизи различных туристических мест и торговых центров, а также на спортивных мероприятиях, где может понадобиться неотложная медицинская помощь (велогонки, марафоны и скачки). Суперкары оснащены необходимым медицинским оборудованием для оказания первой помощи и сердечно-легочной реанимации. Задача бригады – как можно быстрее добраться на суперкарах до пострадавших и оказать первую помощь до приезда стандартной бригады скорой помощи на оборудованном фургоне.Новенькие Chevrolet Corvette С7 Grand Sport и Nissan GT-R присоединились к дорогостоящему автопарку службы скорой помощи Дубая. В ней уже числятся Chevrolet Camaro SS, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Lotus Evora, Bentley Continental, BMW i8 и даже Aston Martin One-77, которых всего-то было выпущено 77 экземпляров.
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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