9 октября 2019, 07:12
Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
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Полицейскими Lamborghini и Bugatti на Ближнем Востоке уже никого не удивишь. А как вам Chevrolet Corvette и Nissan GT-R на медицинской службе? Автопарк неотложки в Дубае пополнился новенькими суперкарами.
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Медицинские Chevrolet Corvette и Nissan GT-R получили фирменную ливрею скорой помощи, а также проблесковые маячки и сирену. На них врачи смогут максимально быстро добраться до человека, нуждающегося в срочной медицинской помощи. Пополнение автопарка прошло в рамках правительственной программы, которая направлена на сокращение времени реагирования экстренных служб на автомобильные аварии и другие чрезвычайные происшествия.
Экипаж каждого автомобиля состоит из двух медиков, которые будут дежурить вблизи различных туристических мест и торговых центров, а также на спортивных мероприятиях, где может понадобиться неотложная медицинская помощь (велогонки, марафоны и скачки). Суперкары оснащены необходимым медицинским оборудованием для оказания первой помощи и сердечно-легочной реанимации. Задача бригады – как можно быстрее добраться на суперкарах до пострадавших и оказать первую помощь до приезда стандартной бригады скорой помощи на оборудованном фургоне.
Новенькие Chevrolet Corvette С7 Grand Sport и Nissan GT-R присоединились к дорогостоящему автопарку службы скорой помощи Дубая. В ней уже числятся Chevrolet Camaro SS, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Lotus Evora, Bentley Continental, BMW i8 и даже Aston Martin One-77, которых всего-то было выпущено 77 экземпляров.
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