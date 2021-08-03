Автопилот Тесла остановил автомобиль, когда пьяный водитель уснул за рулем
В Норвегии автопилот Tesla автоматически остановил автомобиль на шоссе, когда обнаружил, что водитель больше не реагирует. В итоге 24-летний мужчина был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Кадры с мобильного телефона показывают момент, когда система автопилота Tesla остановила Model S на шоссе в Норвегии. На других кадрах видно, как мужчина за рулем спит на водительское сиденье, а машина едет сама. Система удерживала автомобиль в своей полосе, но позже остановила его в тоннеле. Водители других машин попытались выяснить, что произошло, стали сигналить и стучать водителю в окна. В итоге выяснилось, что водитель просто спит.
Местная полиция выпустил заявление на своем Twitter аккаунте в котором указала, что мужчина был пьян и отрицал факт вождения.
Таким образом, автопилот Tesla, возможно, предотвратил смертельную аварию. Система помощи водителю сопоставляет скорость Tesla с окружающим движением, удерживает автомобиль на своей полосе движения и направляет автомобиль через смену полосы движения и съезды. Технология также автоматически включает сигнал поворота. Все эти функции спасли жизнь норвежца и тех, кто находится рядом с ним.
Это не первый подобный инцидент, когда водитель в состоянии алкогольного опьянения был обнаружен спящим внутри движущейся Tesla. Мужчина из Калифорнии был арестован в ноябре 2018 года в Пало-Альто в своем сером Model S после того, как полицейские обнаружили его потерявшим сознание за рулем. Чтобы остановить машину, офицеру полиции пришлось встать перед Теслой, чтобы автомобиль замедлился и в конце концов остановился.
Правда, Тесла иногда тоже ошибается. В прошлом месяце водитель Тесла выложил видео в котором система приняла низкую желтую луну за желтый светофор и в ответ замедлила скорость автомобиля.
Tesla owner in Norway suffers unconsciousness while driving, Tesla autopilot detects it, slows, comes to a stop so EMS can help @elonmusk @Tesla ❤️
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