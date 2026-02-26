Автопроизводители теряют интерес к дорогим автопилотам из-за затрат — что ждет автоиндустрию в будущем

26 февраля 2026, 08:36
Автопилот третьего уровня: почему BMW, Mercedes и Stellantis отказались от внедрения
Вышло исследование: ведущие автоконцерны пересматривают планы по внедрению автопилота третьего уровня. Высокая цена и нерешенные вопросы безопасности тормозят развитие. Какие последствия ждут рынок и водителей - объясняем подробно.
Ведущие мировые автопроизводители, такие как BMW и Mercedes, сворачивают разработку дорогостоящих автопилотов третьего уровня (L3), что напрямую влияет на технологический ландшафт, в том числе и на российском рынке. Выяснилось, что стоимость внедрения систем, позволяющих водителю полностью отвлечься от дороги, оказалась непомерно высокой даже для премиум-сегмента. К примеру, BMW отказалась от оснащения новой 7-й серии системой Personal Pilot L3 в пользу более доступных ассистентов второго уровня.
Разница в цене для потребителя колоссальна: опция L2 обходится примерно в 1,5 тысячи долларов, в то время как за L3 пришлось бы платить около 7 тысяч. Такая высокая стоимость обусловлена необходимостью использования лидаров, мощных вычислительных модулей и прохождения сложных сертификационных процедур. В итоге даже состоятельные покупатели не проявили ожидаемого спроса на эту технологию.
Помимо экономической нецелесообразности, производители столкнулись с непреодолимыми юридическими и техническими барьерами, включая сложность обеспечения гарантированной работоспособности системы в любых сценариях. По оценкам экспертов, разработка автопилота L3 требует инвестиций в размере около полутора миллиардов долларов, тогда как системы L2, лишь немногим уступая в функционале, оказываются вдвое дешевле в разработке.
На этом фоне такие гиганты, как Stellantis и Mercedes-Benz, уже приостановили свои программы по созданию автономных систем третьего уровня. Участники рынка, включая представителей Bosch, сомневаются в скорой окупаемости этих технологий. Вместо рискованных инвестиций в будущее, компании концентрируются на совершенствовании и удешевлении уже привычных автопилотов второго уровня.
Для российских автомобилистов это означает, что массовое появление машин с полностью автономным управлением откладывается на неопределенный срок. Даже на новых премиальных моделях системы L3 будут редкостью, а их стоимость останется недоступной для большинства. Рынок будет насыщаться доступными и надежными решениями L2.
Такая ситуация имеет двойственный эффект: с одной стороны, она снижает риски, связанные с «сырыми» технологиями, но с другой — тормозит наступление эры полностью автономного транспорта, которая пока остается уделом футуристов. Автопилоты второго же уровня прочно закрепляются в статусе нового стандарта даже для самых дорогих автомобилей.
