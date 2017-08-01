1 августа 2017, 10:22

Автопилотам не место: власти Индии запретят машины без водителя

Индийское правительство всерьез задумалось о конкуренции между водителями и системами автономного управления. Власти посчитали, что беспилотные автомобили могут увеличить рост безработицы в стране, и решили ввести запрет на их использование.
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Государство намерено выделить финансы на повышение квалификации нынешних шоферов и на обучение новых водителей, работающих на производствах. В целом, проблема безработицы является одной из самых острых в стране, а введение транспорта, не требующего водителя, лишь ухудшит ситуацию.

Сегодня в Индии наблюдается нехватка водителей грузового и коммерческого транспорта. Стране требуется порядка 22 000 профессионально подготовленных кадров. Кроме того, чиновники считают, что состояние дорог и высокая загруженность трафика не позволили бы беспилотникам передвигаться по дорогам общего пользования. Не стоит забывать о регулярном игнорировании правил дорожного движения многими водителями, что также делает использование такого транспорта затруднительным.

Средства, которые можно было бы потратить на развитие прогрессивных технологий, будут выделены на создание сотни обучающих центров. Это позволит к 2022 году выпустить не менее полумиллиона профессиональных водителей.

Несмотря на скорый запрет беспилотного транспорта, компания Tata Elxsi в Индии продолжает исследования таких автомобилей, правда только на закрытых площадках. Если запрет введут, то компания либо закроется, либо сменит место дислокации.

Плюсы и минусы
Обеспечение рабочими местами жителей страныОграничение развития прогрессивных технологий
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Автопилотам не место: власти Индии запретят машины без водителя
{{material_119484}}Государство намерено выделить финансы на повышение квалификации нынешних шоферов и на обучение новых водителей, работающих на производствах. В целом, проблема безработицы является одной из самых острых в стране, а введение транспорта, не требующего водителя, лишь ухудшит ситуацию.Сегодня в Индии наблюдается нехватка водителей грузового и коммерческого транспорта. Стране требуется порядка 22 000 профессионально подготовленных кадров. Кроме того, чиновники считают, что состояние дорог и высокая загруженность трафика не позволили бы беспилотникам передвигаться по дорогам общего пользования. Не стоит забывать о регулярном игнорировании правил дорожного движения многими водителями, что также делает использование такого транспорта затруднительным.Средства, которые можно было бы потратить на развитие прогрессивных технологий, будут выделены на создание сотни обучающих центров. Это позволит к 2022 году выпустить не менее полумиллиона профессиональных водителей.Несмотря на скорый запрет беспилотного транспорта, компания Tata Elxsi в Индии продолжает исследования таких автомобилей, правда только на закрытых площадках. Если запрет введут, то компания либо закроется, либо сменит место дислокации.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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