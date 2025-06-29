Автопроизводители игнорируют жалобы водителей, потому что большие экраны - это выгодно
Автопроизводители объясняют отказ от обычных кнопок стремлением к модному нынче минимализму в оформлении салона. Упрощенный дизайн, по их мнению, выглядит более современно и привлекает покупателей. Однако освободившееся от кнопок место они зачастую используют для размещения все новых дисплеев, а не для удобства водителя. Простые и востребованные функции, ранее доступные через кнопки – управление климатом, светом, зеркалами и даже открытием бардачка – теперь прячутся в многоуровневые меню, усложняя повседневное взаимодействие с автомобилем.
Эксперты JD Power полагают, что немаловажную роль в обилии экранов играет экономическая составляющая. Переход на цифровое управление попросту выгоден производителям. Разработка программного обеспечения обходится дешевле, чем создание и тестирование множества физических кнопок и переключателей. Один сенсорный модуль может заменить десятки отдельных компонентов, снижая затраты на производство и логистику. Но такая оптимизация оборачивается риском: выход из строя информационно-развлекательной системы может сделать автомобиль практически непригодным к использованию.
Кроме того, в JD Power подчеркнули небезопасность цифровых экранов. Водители жалуются, что они серьезно отвлекают внимание от дороги. Эксперты советуют сохранять физические кнопки хотя бы для базовых функций. Но пока тенденция продолжает развиваться. Экраны растут в размерах, захватывают новые функции и дополнительные сервисы, доступные в том числе и по подписке. Таким образом, автопроизводители не только экономят на комплектующих, но и открывают канал для будущих доходов.
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На трассе М2 «Минск – Национальный аэропорт Минск» произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья россиян: двое взрослых и двое детей. По версии белорусских следователей виновником стал пьяный 26-летний водитель Mercedes-Benz.Читать далее
-
28.06.2025, 19:29
Программа Lada Забота вышла на новый уровень
АвтоВАЗ объявил о перезапуске усовершенствованной программы технической и сервисной поддержки «Lada Забота» для владельцев автомобилей Lada. Теперь она включает расширенный набор услуг, призванных сделать эксплуатацию машины комфортнее, безопаснее и экономичнее.Читать далее
-
27.06.2025, 18:32
Продажи нового флагмана GAC GS8 Dragon стартуют в России 1 июля. Сколько он стоит?
1 июля 2025 года в России стартуют продажи обновленного кроссовера GAC GS8 в специальной версии Dragon. Новинку предложат с двумя типами силовых установок на выбор – бензиновой и гибридной. Читать далее
-
27.06.2025, 18:16
Операция «Должник»: автоинспекторы начали приходить к неплательщикам домой
В 2025 году сотрудники ГИБДД активно борются с водителями, которые игнорируют оплату штрафов за нарушения ПДД. Среди них есть такие, кто накопил задолженности на десятки и даже сотни тысяч рублей. В разных регионах страны начались специальные мероприятия, направленные на привлечение нарушителей к ответственности.Читать далее
-
27.06.2025, 15:27
Почему Changan UNI-T продают со скидкой до 800 тысяч рублей
Changan распродает кроссоверы UNI-T с огромными скидками. С учетом максимальной выгоды автомобиль со 167-сильным мотором и «роботом» можно приобрести за 2 069 900 рублей. Но есть один нюанс.Читать далее
-
27.06.2025, 09:29
SM Network 2025: маркетологи, креаторы и медийщики встретятся в живом диалоге
С 3 по 5 июля в московском Центре событий РБК пройдет ежегодная конференция SM Network 2025 – одно из ключевых мероприятий для профессионалов digital-сферы, маркетинга, коммуникаций и технологий. Организаторы обещают формат, в котором участники не просто слушают, а участвуют в обсуждении, задают вопросы и находят новых партнеров.Читать далее
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