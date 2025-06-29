Автопроизводители игнорируют жалобы водителей, потому что большие экраны - это выгодно

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Современные мультимедийные комплексы выглядят технологично и стильно, но их работа вызывает массу нареканий. По данным JD Power , пользователи недовольны сложностью интерфейса, глубиной меню и частыми сбоями. Многие ставят под сомнение целесообразность замены привычных физических кнопок на сенсорные панели.

Автопроизводители объясняют отказ от обычных кнопок стремлением к модному нынче минимализму в оформлении салона. Упрощенный дизайн, по их мнению, выглядит более современно и привлекает покупателей. Однако освободившееся от кнопок место они зачастую используют для размещения все новых дисплеев, а не для удобства водителя. Простые и востребованные функции, ранее доступные через кнопки – управление климатом, светом, зеркалами и даже открытием бардачка – теперь прячутся в многоуровневые меню, усложняя повседневное взаимодействие с автомобилем.

Фото: Cadillac

Эксперты JD Power полагают, что немаловажную роль в обилии экранов играет экономическая составляющая. Переход на цифровое управление попросту выгоден производителям. Разработка программного обеспечения обходится дешевле, чем создание и тестирование множества физических кнопок и переключателей. Один сенсорный модуль может заменить десятки отдельных компонентов, снижая затраты на производство и логистику. Но такая оптимизация оборачивается риском: выход из строя информационно-развлекательной системы может сделать автомобиль практически непригодным к использованию.

Фото: exeed

Кроме того, в JD Power подчеркнули небезопасность цифровых экранов. Водители жалуются, что они серьезно отвлекают внимание от дороги. Эксперты советуют сохранять физические кнопки хотя бы для базовых функций. Но пока тенденция продолжает развиваться. Экраны растут в размерах, захватывают новые функции и дополнительные сервисы, доступные в том числе и по подписке. Таким образом, автопроизводители не только экономят на комплектующих, но и открывают канал для будущих доходов.

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