Почему крупнейшие бренды снижают прогнозы и что это значит для рынка – неожиданные детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 декабря 2025, 11:12

Автопроизводители пересмотрели планы: продажи машин в России на 2026 год сокращаются

Автопроизводители пересмотрели планы: продажи машин в России на 2026 год сокращаются

Почему крупнейшие бренды снижают прогнозы и что это значит для рынка – неожиданные детали

Автопроизводители пересмотрели планы: продажи машин в России на 2026 год сокращаются

Ведущие автокомпании снизили прогнозы продаж на 2026 год. Эксперты отмечают осторожность в планировании. Рынок меняется, а бренды корректируют свои стратегии. Что ждет покупателей и дилеров – подробности в материале.

Ведущие автокомпании снизили прогнозы продаж на 2026 год. Эксперты отмечают осторожность в планировании. Рынок меняется, а бренды корректируют свои стратегии. Что ждет покупателей и дилеров – подробности в материале.

Российский автомобильный рынок готовится к переменам: ведущие производители и дистрибьюторы иностранных марок пересмотрели свои планы на 2026 год, сделав их заметно скромнее по сравнению с текущими ожиданиями. Как сообщает Российская Газета со ссылкой на автоэксперта Олега Мосеева, компании теперь гораздо осторожнее подходят к формированию прогнозов, учитывая нестабильность последних лет.

По итогам одиннадцати месяцев 2025 года только несколько брендов смогли приблизиться к выполнению своих годовых целей. Среди них выделяются Haval City, Geely / Knewstar и Belgee, которые показали выполнение планов на уровне от 81% до 99%. Остальные крупные игроки, включая лидеров рынка, не смогли достичь даже 80% от запланированных объемов.

Пятерка самых продаваемых марок в России по-прежнему состоит из Lada, Haval, Chery, Geely и Changan. Однако даже среди них наблюдается значительный разрыв между планами и реальными результатами. Например, выполнение годовых задач у некоторых брендов оказалось на уровне всего 38%.

Планы на 2026 год стали еще более сдержанными. Lada рассчитывает реализовать 370 тысяч автомобилей, что составляет 82% от плана на 2025 год. Haval City и Haval Pro также снизили свои прогнозы до 140 и 35 тысяч машин соответственно. Chery / Tenet обозначили цель в 150 тысяч, хотя ранее в Китае обсуждалась возможность довести этот показатель до 180 тысяч. Geely / Knewstar и Changan также сократили свои ожидания, причем у Changan снижение оказалось наиболее заметным - до 70 тысяч автомобилей, что составляет лишь 44% от прежнего плана.

Эксперты подчеркивают, что такие корректировки связаны с изменениями на рынке и общей неопределенностью. Особенно выделяется ситуация с Changan: несмотря на заявленную долю рынка в 7%, их прогноз по объему продаж указывает на то, что общий российский рынок в 2026 году может составить около 1 миллиона автомобилей. Это довольно пессимистичный сценарий, учитывая прежние ожидания.

В целом, производители предпочитают не рисковать и закладывают в свои планы более реалистичные цифры. Даже если учесть другие бренды, суммарный прогноз продаж, по мнению аналитиков, вряд ли приблизится к 1,3 миллиона автомобилей. Это говорит о том, что рынок переживает период осторожности и переосмысления стратегий.

Покупателям и дилерам стоит готовиться к новым условиям: конкуренция между брендами может усилиться, а ассортимент и доступность некоторых моделей - измениться. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но уже сейчас ясно, что автопроизводители не спешат делать ставку на быстрый рост и предпочитают действовать взвешенно.

Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, Changan, TENET, Belgee, Knewstar
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Чинган, Тенет, Белджи, Ньюстар

Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Чинган, Тенет, Белджи, Ньюстар

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Краснодар Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться