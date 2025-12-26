Почему крупнейшие бренды снижают прогнозы и что это значит для рынка – неожиданные детали

26 декабря 2025, 11:12
Автопроизводители пересмотрели планы: продажи машин в России на 2026 год сокращаются
Автопроизводители пересмотрели планы: продажи машин в России на 2026 год сокращаются
Ведущие автокомпании снизили прогнозы продаж на 2026 год. Эксперты отмечают осторожность в планировании. Рынок меняется, а бренды корректируют свои стратегии. Что ждет покупателей и дилеров – подробности в материале.
Российский автомобильный рынок готовится к переменам: ведущие производители и дистрибьюторы иностранных марок пересмотрели свои планы на 2026 год, сделав их заметно скромнее по сравнению с текущими ожиданиями. Как сообщает Российская Газета со ссылкой на автоэксперта Олега Мосеева, компании теперь гораздо осторожнее подходят к формированию прогнозов, учитывая нестабильность последних лет.
По итогам одиннадцати месяцев 2025 года только несколько брендов смогли приблизиться к выполнению своих годовых целей. Среди них выделяются Haval City, Geely / Knewstar и Belgee, которые показали выполнение планов на уровне от 81% до 99%. Остальные крупные игроки, включая лидеров рынка, не смогли достичь даже 80% от запланированных объемов.
Пятерка самых продаваемых марок в России по-прежнему состоит из Lada, Haval, Chery, Geely и Changan. Однако даже среди них наблюдается значительный разрыв между планами и реальными результатами. Например, выполнение годовых задач у некоторых брендов оказалось на уровне всего 38%.
Планы на 2026 год стали еще более сдержанными. Lada рассчитывает реализовать 370 тысяч автомобилей, что составляет 82% от плана на 2025 год. Haval City и Haval Pro также снизили свои прогнозы до 140 и 35 тысяч машин соответственно. Chery / Tenet обозначили цель в 150 тысяч, хотя ранее в Китае обсуждалась возможность довести этот показатель до 180 тысяч. Geely / Knewstar и Changan также сократили свои ожидания, причем у Changan снижение оказалось наиболее заметным - до 70 тысяч автомобилей, что составляет лишь 44% от прежнего плана.
Эксперты подчеркивают, что такие корректировки связаны с изменениями на рынке и общей неопределенностью. Особенно выделяется ситуация с Changan: несмотря на заявленную долю рынка в 7%, их прогноз по объему продаж указывает на то, что общий российский рынок в 2026 году может составить около 1 миллиона автомобилей. Это довольно пессимистичный сценарий, учитывая прежние ожидания.
В целом, производители предпочитают не рисковать и закладывают в свои планы более реалистичные цифры. Даже если учесть другие бренды, суммарный прогноз продаж, по мнению аналитиков, вряд ли приблизится к 1,3 миллиона автомобилей. Это говорит о том, что рынок переживает период осторожности и переосмысления стратегий.
Покупателям и дилерам стоит готовиться к новым условиям: конкуренция между брендами может усилиться, а ассортимент и доступность некоторых моделей - измениться. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но уже сейчас ясно, что автопроизводители не спешат делать ставку на быстрый рост и предпочитают действовать взвешенно.
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Чинган, Тенет, Белджи, Ньюстар
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Чинган, Тенет, Белджи, Ньюстар
