Автопроизводители создадут сеть электрозаправок в Европе
В настоящее время концерны подготовили 20 «зеленых» заправок в Норвегии и Германии. Расстояние между ними составляет 120 км. План развития предприятия предполагает увеличение точек до 50 к началу следующего года, а к концу 2018 на территории Европы должно быть уже 100 электрозаправок. В 2020 году в эксплуатацию войдут 400 станций.
Построенные автопроизвоителями электрозаправки обладают мощностью 350 кВт и работают по европейскому стандарту Combined Charging System (CCS). Он используется на моделях BMW i-класса, Volkswagen e-Up и e-Golf. В будущем к этому стандарту присоединятся электромобили Ford и EQ-семейство Mercedes-Benz.
Отметим, что пользоваться данной сетью электрических зарядных станций не смогут автомобили PSA Group, марки Nissan и компании Tesla Motors.
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