3 ноября 2017, 20:47

Автопроизводители создадут сеть электрозаправок в Европе

Немецкие марки BMW, Daimler, Volkswagen и американский концерн Ford объявили о старте строительства сети электрозаправочных станций. Пользоваться ими смогут владельцы «зеленых» автомобилей.
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Компании объединились в рамках консорциума Ionity, деятельность которого будет направлена на разработку и строительство европейской сети быстрых зарядочных станций для электрокаров.

В настоящее время концерны подготовили 20 «зеленых» заправок в Норвегии и Германии. Расстояние между ними составляет 120 км. План развития предприятия предполагает увеличение точек до 50 к началу следующего года, а к концу 2018 на территории Европы должно быть уже 100 электрозаправок. В 2020 году в эксплуатацию войдут 400 станций.

Построенные автопроизвоителями электрозаправки обладают мощностью 350 кВт и работают по европейскому стандарту Combined Charging System (CCS). Он используется на моделях BMW i-класса, Volkswagen e-Up и e-Golf. В будущем к этому стандарту присоединятся электромобили Ford и EQ-семейство Mercedes-Benz.

Отметим, что пользоваться данной сетью электрических зарядных станций не смогут автомобили PSA Group, марки Nissan и компании Tesla Motors.

Дизайн и тюнинг Даймлер, Форд, VW, Фольксваген, БМВ

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Автопроизводители создадут сеть электрозаправок в Европе
{{material_121344}}Компании объединились в рамках консорциума Ionity, деятельность которого будет направлена на разработку и строительство европейской сети быстрых зарядочных станций для электрокаров.В настоящее время концерны подготовили 20 «зеленых» заправок в Норвегии и Германии. Расстояние между ними составляет 120 км. План развития предприятия предполагает увеличение точек до 50 к началу следующего года, а к концу 2018 на территории Европы должно быть уже 100 электрозаправок. В 2020 году в эксплуатацию войдут 400 станций.Построенные автопроизвоителями электрозаправки обладают мощностью 350 кВт и работают по европейскому стандарту Combined Charging System (CCS). Он используется на моделях BMW i-класса, Volkswagen e-Up и e-Golf. В будущем к этому стандарту присоединятся электромобили Ford и EQ-семейство Mercedes-Benz.Отметим, что пользоваться данной сетью электрических зарядных станций не смогут автомобили PSA Group, марки Nissan и компании Tesla Motors.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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