«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»

По его словам, городские власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами относительно судьбы автосборочных предприятий, располагающихся на территории региона, и, скажем так, покинутых своими бывшими хозяевами – крупными автокомпаниями.

У всех автопредприятий – будь то Nissan, Toyota или Hyundai, по всей видимости, свой путь, но будущее одно: смена собственника. Где-то оно уже произошло, где-то имели место массовые сокращения персонала. Городу же, по словам Алексея Яковлева, важно, чтобы все эти процессы проходили максимально безболезненно для людей.

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В этой связи, заявил представитель администрации СПб, тех сотрудников, кто трудился на шушарском заводе Toyota, переводят на другие предприятия. И уже от конкретного человека зависит согласится он на новые условия или нет.

«Труднее всего решать судьбу работников предприятий–производителей автокомпонентов, - отдельно отметил Алексей Александрович. – Особенно тех, которые были «заточены» на конкретного производителя автомобилей».

При этом, по его словам, город готов идти навстречу потенциальным инвесторам – выделять земельные участки, предоставлять различные льготы и меры поддержки, субсидировать приобретаемое оборудование, подготавливать кадры. И неважно, из какой страны будут эти инвесторы – России, Китая или Ирана. Помогать, что называется, так помогать.

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