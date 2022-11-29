«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
По его словам, городские власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами относительно судьбы автосборочных предприятий, располагающихся на территории региона, и, скажем так, покинутых своими бывшими хозяевами – крупными автокомпаниями.
У всех автопредприятий – будь то Nissan, Toyota или Hyundai, по всей видимости, свой путь, но будущее одно: смена собственника. Где-то оно уже произошло, где-то имели место массовые сокращения персонала. Городу же, по словам Алексея Яковлева, важно, чтобы все эти процессы проходили максимально безболезненно для людей.
«Труднее всего решать судьбу работников предприятий–производителей автокомпонентов, - отдельно отметил Алексей Александрович. – Особенно тех, которые были «заточены» на конкретного производителя автомобилей».
При этом, по его словам, город готов идти навстречу потенциальным инвесторам – выделять земельные участки, предоставлять различные льготы и меры поддержки, субсидировать приобретаемое оборудование, подготавливать кадры. И неважно, из какой страны будут эти инвесторы – России, Китая или Ирана. Помогать, что называется, так помогать.
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-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 08:43
«Соллерс» назвал цены своих новых моделей
В минувшие выходные на заводе в Елабуге, где еще недавно собирали фургоны Ford Transit, стартовала сборка двух новых моделей под собственной маркой «Соллерс». Сейчас в компании назвали цены обеих новинок.Читать далее
-
29.11.2022, 08:17
Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне Stellantis решили вдохнуть в Lancia новую жизнь и вернуть ей былую славу.Читать далее
-
28.11.2022, 16:08
Новый Nissan Serena с полуавтопилотом оценили в 1,2 млн рублей
Компания Nissan представила минивэн Serena шестого поколения. Автомобиль не слишком сильно изменился внешне, практически не прибавил в размерах, зато получил продвинутую электронику и доработанную подвеску, которая эффективно справляется с укачиванием.Читать далее
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