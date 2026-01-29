Кризис британского автопрома: почему заводы выпускают рекордно мало машин

Автопром Великобритании пережил исторический спад: производство на минимуме за 70 лет

Вышло исследование: британская автомобильная промышленность оказалась в глубоком кризисе - объемы выпуска машин и коммерческого транспорта в 2025 году рухнули до уровня, который страна не видела с 1952 года. Какие причины привели к такому обвалу, и есть ли у отрасли шанс на восстановление? Эксперты называют неожиданные факторы и делают осторожные прогнозы.

Вышло исследование: британская автомобильная промышленность оказалась в глубоком кризисе - объемы выпуска машин и коммерческого транспорта в 2025 году рухнули до уровня, который страна не видела с 1952 года. Какие причины привели к такому обвалу, и есть ли у отрасли шанс на восстановление? Эксперты называют неожиданные факторы и делают осторожные прогнозы.

В 2025 году британский автопром оказался в самой сложной ситуации за последние семь десятилетий. По информации Автостат, на заводах страны было собрано всего 764 тысячи автомобилей и коммерческих транспортных средств - это антирекорд, который не фиксировался с начала 1950-х годов. Снижение производства по сравнению с предыдущим годом составило 15,5%, что стало настоящим шоком для отрасли.

Руководитель Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) Майк Хоус не скрывает: минувший год стал для британских автозаводов самым тяжелым за всю современную историю. Причины столь резкого падения кроются не только в экономических трудностях, но и в череде форс-мажоров, которые буквально парализовали работу ключевых предприятий.

Одним из главных ударов по отрасли стали перебои на заводах Jaguar Land Rover, вызванные масштабными кибератаками осенью 2025 года. Эти инциденты привели к остановке конвейеров и срыву поставок, что моментально отразилось на общем объеме выпуска. Не менее болезненным стало и закрытие завода Vauxhall в Лутоне - решение, которое многие эксперты связывают с изменениями в глобальной торговой политике и ужесточением условий для британских производителей на внешних рынках.

Дополнительное давление оказала торговая политика США, которая в последние годы стала менее благосклонной к британскому автопрому. В результате, экспортные возможности сократились, а внутренний рынок не смог компенсировать потери. Еще в 2016 году Великобритания выпускала 1,7 миллиона автомобилей в год, но с тех пор отрасль сталкивалась с чередой кризисов, каждый из которых оставлял все более глубокий след.

Несмотря на столь мрачную статистику, в SMMT сохраняют осторожный оптимизм. По их прогнозам, уже в 2026 году производство может вырасти примерно на 10%, а к 2027 году страна способна вернуться к отметке в 1 миллион выпущенных машин ежегодно. Более того, правительство Великобритании рассчитывает, что к 2035 году объемы производства превысят 1,5 миллиона автомобилей в год, если удастся реализовать намеченные реформы и привлечь новые инвестиции.

Jaguar Land Rover, несмотря на все сложности, продолжает оставаться символом британского автопрома и одним из главных игроков на мировом рынке премиальных автомобилей. Компания активно инвестирует в развитие электромобилей и новых технологий, стремясь сохранить конкурентоспособность в условиях быстро меняющейся отрасли. Ее успехи и неудачи во многом определяют общее состояние автомобильной промышленности Великобритании, а любые сбои в работе предприятия моментально отражаются на статистике всего сектора.