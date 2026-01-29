Кризис британского автопрома: почему заводы выпускают рекордно мало машин

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

29 января 2026, 16:02

Автопром Великобритании пережил исторический спад: производство на минимуме за 70 лет

Автопром Великобритании пережил исторический спад: производство на минимуме за 70 лет

Кризис британского автопрома: почему заводы выпускают рекордно мало машин

Автопром Великобритании пережил исторический спад: производство на минимуме за 70 лет

Вышло исследование: британская автомобильная промышленность оказалась в глубоком кризисе - объемы выпуска машин и коммерческого транспорта в 2025 году рухнули до уровня, который страна не видела с 1952 года. Какие причины привели к такому обвалу, и есть ли у отрасли шанс на восстановление? Эксперты называют неожиданные факторы и делают осторожные прогнозы.

Вышло исследование: британская автомобильная промышленность оказалась в глубоком кризисе - объемы выпуска машин и коммерческого транспорта в 2025 году рухнули до уровня, который страна не видела с 1952 года. Какие причины привели к такому обвалу, и есть ли у отрасли шанс на восстановление? Эксперты называют неожиданные факторы и делают осторожные прогнозы.

В 2025 году британский автопром оказался в самой сложной ситуации за последние семь десятилетий. По информации Автостат, на заводах страны было собрано всего 764 тысячи автомобилей и коммерческих транспортных средств - это антирекорд, который не фиксировался с начала 1950-х годов. Снижение производства по сравнению с предыдущим годом составило 15,5%, что стало настоящим шоком для отрасли.

Руководитель Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) Майк Хоус не скрывает: минувший год стал для британских автозаводов самым тяжелым за всю современную историю. Причины столь резкого падения кроются не только в экономических трудностях, но и в череде форс-мажоров, которые буквально парализовали работу ключевых предприятий.

Одним из главных ударов по отрасли стали перебои на заводах Jaguar Land Rover, вызванные масштабными кибератаками осенью 2025 года. Эти инциденты привели к остановке конвейеров и срыву поставок, что моментально отразилось на общем объеме выпуска. Не менее болезненным стало и закрытие завода Vauxhall в Лутоне - решение, которое многие эксперты связывают с изменениями в глобальной торговой политике и ужесточением условий для британских производителей на внешних рынках.

Дополнительное давление оказала торговая политика США, которая в последние годы стала менее благосклонной к британскому автопрому. В результате, экспортные возможности сократились, а внутренний рынок не смог компенсировать потери. Еще в 2016 году Великобритания выпускала 1,7 миллиона автомобилей в год, но с тех пор отрасль сталкивалась с чередой кризисов, каждый из которых оставлял все более глубокий след.

Несмотря на столь мрачную статистику, в SMMT сохраняют осторожный оптимизм. По их прогнозам, уже в 2026 году производство может вырасти примерно на 10%, а к 2027 году страна способна вернуться к отметке в 1 миллион выпущенных машин ежегодно. Более того, правительство Великобритании рассчитывает, что к 2035 году объемы производства превысят 1,5 миллиона автомобилей в год, если удастся реализовать намеченные реформы и привлечь новые инвестиции.

Jaguar Land Rover, несмотря на все сложности, продолжает оставаться символом британского автопрома и одним из главных игроков на мировом рынке премиальных автомобилей. Компания активно инвестирует в развитие электромобилей и новых технологий, стремясь сохранить конкурентоспособность в условиях быстро меняющейся отрасли. Ее успехи и неудачи во многом определяют общее состояние автомобильной промышленности Великобритании, а любые сбои в работе предприятия моментально отражаются на статистике всего сектора.

Упомянутые марки: Jaguar, Land Rover, Vauxhall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ягуар, Ленд Ровер, Воксхолл

Похожие материалы Ягуар, Ленд Ровер, Воксхолл

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Симферополь Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться