Кризис британского автопрома: почему заводы выпускают рекордно мало машин

29 января 2026, 16:02
Автопром Великобритании пережил исторический спад: производство на минимуме за 70 лет
Автопром Великобритании пережил исторический спад: производство на минимуме за 70 лет
Вышло исследование: британская автомобильная промышленность оказалась в глубоком кризисе - объемы выпуска машин и коммерческого транспорта в 2025 году рухнули до уровня, который страна не видела с 1952 года. Какие причины привели к такому обвалу, и есть ли у отрасли шанс на восстановление? Эксперты называют неожиданные факторы и делают осторожные прогнозы.
В 2025 году британский автопром оказался в самой сложной ситуации за последние семь десятилетий. По информации Автостат, на заводах страны было собрано всего 764 тысячи автомобилей и коммерческих транспортных средств - это антирекорд, который не фиксировался с начала 1950-х годов. Снижение производства по сравнению с предыдущим годом составило 15,5%, что стало настоящим шоком для отрасли.
Руководитель Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) Майк Хоус не скрывает: минувший год стал для британских автозаводов самым тяжелым за всю современную историю. Причины столь резкого падения кроются не только в экономических трудностях, но и в череде форс-мажоров, которые буквально парализовали работу ключевых предприятий.
Одним из главных ударов по отрасли стали перебои на заводах Jaguar Land Rover, вызванные масштабными кибератаками осенью 2025 года. Эти инциденты привели к остановке конвейеров и срыву поставок, что моментально отразилось на общем объеме выпуска. Не менее болезненным стало и закрытие завода Vauxhall в Лутоне - решение, которое многие эксперты связывают с изменениями в глобальной торговой политике и ужесточением условий для британских производителей на внешних рынках.
Дополнительное давление оказала торговая политика США, которая в последние годы стала менее благосклонной к британскому автопрому. В результате, экспортные возможности сократились, а внутренний рынок не смог компенсировать потери. Еще в 2016 году Великобритания выпускала 1,7 миллиона автомобилей в год, но с тех пор отрасль сталкивалась с чередой кризисов, каждый из которых оставлял все более глубокий след.
Несмотря на столь мрачную статистику, в SMMT сохраняют осторожный оптимизм. По их прогнозам, уже в 2026 году производство может вырасти примерно на 10%, а к 2027 году страна способна вернуться к отметке в 1 миллион выпущенных машин ежегодно. Более того, правительство Великобритании рассчитывает, что к 2035 году объемы производства превысят 1,5 миллиона автомобилей в год, если удастся реализовать намеченные реформы и привлечь новые инвестиции.
Jaguar Land Rover, несмотря на все сложности, продолжает оставаться символом британского автопрома и одним из главных игроков на мировом рынке премиальных автомобилей. Компания активно инвестирует в развитие электромобилей и новых технологий, стремясь сохранить конкурентоспособность в условиях быстро меняющейся отрасли. Ее успехи и неудачи во многом определяют общее состояние автомобильной промышленности Великобритании, а любые сбои в работе предприятия моментально отражаются на статистике всего сектора.
Похожие материалы Ягуар, Ленд Ровер, Воксхолл
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:21
Легендарный Lincoln Continental Mark V 1978 года с минимальным пробегом ищет нового владельца
Уникальный Lincoln Continental Mark V 1978 года с чистым титулом из Нью-Йорка и заявленным пробегом всего 18 200 миль вновь появился на рынке. Почему такие автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
-
29.01.2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.Читать далее
-
29.01.2026, 18:47
Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера
Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.Читать далее
-
29.01.2026, 18:27
Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг
Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.Читать далее
-
29.01.2026, 18:22
Tesla удивила рынки: несмотря на спад продаж, финансовые итоги 2025 года оказались выше ожиданий
Tesla опубликовала финансовые результаты за 2025 год, которые оказались неоднозначными: выручка и прибыль снижаются второй год подряд, но компания все же превзошла прогнозы аналитиков. В чем причина такой устойчивости и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Ягуар, Ленд Ровер, Воксхолл
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:21
Легендарный Lincoln Continental Mark V 1978 года с минимальным пробегом ищет нового владельца
Уникальный Lincoln Continental Mark V 1978 года с чистым титулом из Нью-Йорка и заявленным пробегом всего 18 200 миль вновь появился на рынке. Почему такие автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
-
29.01.2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.Читать далее
-
29.01.2026, 18:47
Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера
Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.Читать далее
-
29.01.2026, 18:27
Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг
Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.Читать далее
-
29.01.2026, 18:22
Tesla удивила рынки: несмотря на спад продаж, финансовые итоги 2025 года оказались выше ожиданий
Tesla опубликовала финансовые результаты за 2025 год, которые оказались неоднозначными: выручка и прибыль снижаются второй год подряд, но компания все же превзошла прогнозы аналитиков. В чем причина такой устойчивости и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее