Пробки, выбор машины и нюансы трассы М4 Дон - что важно знать перед поездкой на Черное море

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 07:50

Автопутешествие на юг: сколько времени и денег уйдет на дорогу к Черному морю

Автопутешествие на юг: сколько времени и денег уйдет на дорогу к Черному морю

Пробки, выбор машины и нюансы трассы М4 Дон - что важно знать перед поездкой на Черное море

Автопутешествие на юг: сколько времени и денег уйдет на дорогу к Черному морю

Планируя поездку на автомобиле к Черному морю, стоит учесть не только пробки и особенности трассы М4, но и правильно подобрать машину, рассчитать бюджет и заранее продумать ночевки. В материале - детали, которые помогут избежать неприятных сюрпризов.

Планируя поездку на автомобиле к Черному морю, стоит учесть не только пробки и особенности трассы М4, но и правильно подобрать машину, рассчитать бюджет и заранее продумать ночевки. В материале - детали, которые помогут избежать неприятных сюрпризов.

Автомобильные путешествия к Черному морю продолжают оставаться популярными у россиян, несмотря на постоянные пробки и особенности трассы М4 «Дон». Как сообщает Агентство международных новостей «Москва», даже у опытных водителей возникают проблемы с заторами, особенно на серпантинном побережье, где средняя скорость достигает 40 км/ч. Дорога из центра Сочи до Олимпийского парка может занять до двух часов, а объездных маршрутов практически нет.

Выбор автомобиля для такого путешествия — ключевой момент. Выбор пал на Geely Monjaro в комплектации Exclusive, который благодаря багажнику на 562 литра легко справился с перевозкой крупного багажа. В салоне — качественные материалы, удобные сиденья с комбинированной отделкой из кожи и замши, что особенно актуально для южного климата. Из минусов — узкие передние датчики и невозможность полностью отключить обдув в некоторых воздуховодах, что может быть неудобно для тех, кто не любит кондиционеры.

Динамика у кроссовера впечатляющая: 2-литровый турбомотор на 238 л.с. разгоняет машину до 100 км/ч за 7,7 секунды. Расход топлива — около 10 литров на трассе и 13 литров в городе, что для такого класса вполне приемлемо. Адаптивный круиз-контроль и электронные помощники заметно упрощают управление на длинной дороге, снижая нагрузку на водителя.

Платные участки трассы М4 — отдельная история. Транспондер не только ускоряет проезд через шлагбаумы (по маршруту их около 40), но и обеспечивает доставку [вероятно, речь об электронных чеках или услугах — в оригинале сбита логика]. Суммарные расходы на платные дороги в одну сторону составляют примерно 5000 рублей. При этом скоростные ограничения на большей части маршрута не превышают 90 км/ч, камеры контроля встречаются каждые 5–10 км. Качество покрытия в целом достойное, но новые платные трассы, построенные в последние годы, выглядят комфортнее и современнее.

С придорожной инфраструктурой на М4 ситуация неоднозначная. Мотелей и мини-гостиниц не хватает, и большинство из них рассчитано на непритязательных клиентов. Вариантов с высоким уровнем обслуживания и понятными стандартами мало, сетевые возможности практически отсутствуют. Заправки часто выполняют роль не только АЗС, но и мест для отдыха, однако чистых туалетов, кафе с нормальным выбором посуды и детских площадок по-прежнему недостаточно. Поэтому планировать остановку лучше заранее, ориентируясь на отзывы других водителей.

Автопутешествие на юг — это не только свобода маршрута и возможность взять с собой всё необходимое, но и реальная экономия по сравнению с авиаперелётами или поездом, особенно для семьи. Однако важно учитывать особенности трассы, готовить машину к длительной поездке и заранее продумывать ночёвки. В последние годы развитие инфраструктуры на М4 могло бы сделать такие поездки ещё более комфортными, но пока стоит рассчитывать только на себя и собственную подготовку.

Общие расходы на выезд из Москвы в Сочи и обратно в 2026 году составляют в  среднем около 40 тысяч рублей: 10 тысяч - платные дороги, 20 тысяч - топливо (при расходе 10 литров на 100 км и общем пробеге 3500 км), еще 10 тысяч - две ночевки в пути. Питание и дополнительные расходы исходя из личных предпочтений. Для сравнения, многие проблемы с загрязнением кузова - битум, смола и следы насекомых могут испортить внешний вид машины, и в таких случаях важно соблюдать методы очистки автомобиля .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Ставрополь Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться