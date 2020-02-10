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10 февраля 2020, 17:30

Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник

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Фото: motor.ru
Компания Gordon Murray Design (GMD) во главе с автором McLaren F1 Гордоном Мюрреем разработали одноместный беспилотный автомобиль. В салоне с комфортом разместится один человек с ноутбуком.
Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник

Фото: motor.ru

Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник

Фото: motor.ru

Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник

Фото: motor.ru

Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник

Фото: motor.ru

Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник

Фото: motor.ru

Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник
Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник
Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник
Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник
Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник
Motiv — это детище совместной работы GMD, Delta Motorsport и itMoves. Деньги на проект компании получили по государственной программе IDP14, поэтому беспилотник соответствует ряду требований. Например, Motiv соответствует классу безопасности для легковых автомобилей M1, а его облегченная электрическая платформа может использоваться под различные задачи. Челнок может быть перестроен под грузовой транспорт или адаптирован для людей с ограниченными возможностями.
 
Припарковать Motiv не составит труда, ведь его длина не превышает 2,5 метра. Этот мини-шаттл способен значительно снизить трафик на городских дорогах.  20-киловаттного электромотора и тяговой батареи на 17,3 киловатт-часа хватит на 100 километров. Разогнать одноместный беспилотник получится до 65 км/час. Модель оснащена бесконтактной системой открытия дверей и климат-контролем.
 
К массовому производству модель будет готова через пять лет, а возможно и раньше. Но чтобы Motiv появились на дорогах общественного пользования необходимо завершить тесты беспилотных систем и дождаться изменения в законодательстве. 

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Какую автошколу выбрать?
Привет! Если выберете хорошую школу, то рекомендую потом ещё покататься с грамотным инструктором после получения прав!
Николай1234
Сколько раз можно пересдавать ПДД и что делать если срок ПДД истек,но сдана площадка?
Цитата:| Кому: Шумахер После сдачи ПДД нужно закрыть все этапы за 6 месяцев. Если не успел, то снова пересдавать на теорию. Платить ничего не нужно.
Николай1234
Какие шины отечественного производителя вы знаете?
Цитата:| Кому: Killlfish У Yokohama завод в Липецке работает. И говорят неплохо так работает. Чем не отечественный производитель)
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Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник
Motiv — это детище совместной работы GMD, Delta Motorsport и itMoves. Деньги на проект компании получили по государственной программе IDP14, поэтому беспилотник соответствует ряду требований. Например, Motiv соответствует классу безопасности для легковых автомобилей M1, а его облегченная электрическая платформа может использоваться под различные задачи. Челнок может быть перестроен под грузовой транспорт или адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Припарковать Motiv не составит труда, ведь его длина не превышает 2,5 метра. Этот мини-шаттл способен значительно снизить трафик на городских дорогах.  20-киловаттного электромотора и тяговой батареи на 17,3 киловатт-часа хватит на 100 километров. Разогнать одноместный беспилотник получится до 65 км/час. Модель оснащена бесконтактной системой открытия дверей и климат-контролем. К массовому производству модель будет готова через пять лет, а возможно и раньше. Но чтобы Motiv появились на дорогах общественного пользования необходимо завершить тесты беспилотных систем и дождаться изменения в законодательстве. 
2020-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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