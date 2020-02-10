10 февраля 2020, 17:30
Автор McLaren F1 создал одноместный беспилотник
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Фото: motor.ru
Компания Gordon Murray Design (GMD) во главе с автором McLaren F1 Гордоном Мюрреем разработали одноместный беспилотный автомобиль. В салоне с комфортом разместится один человек с ноутбуком.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Motiv — это детище совместной работы GMD, Delta Motorsport и itMoves. Деньги на проект компании получили по государственной программе IDP14, поэтому беспилотник соответствует ряду требований. Например, Motiv соответствует классу безопасности для легковых автомобилей M1, а его облегченная электрическая платформа может использоваться под различные задачи. Челнок может быть перестроен под грузовой транспорт или адаптирован для людей с ограниченными возможностями.
Припарковать Motiv не составит труда, ведь его длина не превышает 2,5 метра. Этот мини-шаттл способен значительно снизить трафик на городских дорогах. 20-киловаттного электромотора и тяговой батареи на 17,3 киловатт-часа хватит на 100 километров. Разогнать одноместный беспилотник получится до 65 км/час. Модель оснащена бесконтактной системой открытия дверей и климат-контролем.
К массовому производству модель будет готова через пять лет, а возможно и раньше. Но чтобы Motiv появились на дорогах общественного пользования необходимо завершить тесты беспилотных систем и дождаться изменения в законодательстве.
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