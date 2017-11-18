Авторитетные борцы научат соблюдать ПДД
Вместе с сотрудниками региональной ГИБДД именитые спортсмены будут проводить профилактическую беседу с водителями, объясняя, почему нужно соблюдать ПДД, и к чему приводит их нарушение.
Ежегодно на дорогах страны гибнет по 30 тыс. человек. Основная причина высокой смертности – нарушение требований ПДД. На дороге, как и на ринге, есть свои правила, соблюдения которых, обеспечивает безопасность и сохранение жизней, а результатом нарушений являются аварии и сломанные судьбы.
Если во время боя спортсмен не будет придерживаться правил, его ждёт дисквалификация, та же ситуация и на дорогах, только очень часто здесь цена нарушения – человеческая жизнь.
Профилактическая акция пройдет на одной из главных магистралей Северной столице – Московском проспекте.
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