18 ноября 2017, 11:50

Авторитетные борцы научат соблюдать ПДД

В воскресенье, 19 ноября 2017 года, с 12 до 13 час. чемпион Европы, двукратный чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов и, чемпион Европы, чемпион мира по кикбоксингу Руслан Бикменов примут участие в работе по пресечению нарушений Правил дорожного движения.
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Вместе с сотрудниками региональной ГИБДД именитые спортсмены будут проводить профилактическую беседу с водителями, объясняя, почему нужно соблюдать ПДД, и к чему приводит их нарушение.

 

Ежегодно на дорогах страны гибнет по 30 тыс. человек. Основная причина высокой смертности – нарушение требований ПДД. На дороге, как и на ринге, есть свои правила, соблюдения которых, обеспечивает безопасность и сохранение жизней, а результатом нарушений являются аварии и сломанные судьбы.

Если во время боя спортсмен не будет придерживаться правил, его ждёт дисквалификация, та же ситуация и на дорогах, только очень часто здесь цена нарушения – человеческая жизнь.

Профилактическая акция пройдет на одной из главных магистралей Северной столице – Московском проспекте.

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danil722
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Не самый сильный мотор, но мощности вполне хватает, чтобы обгоны делать легко, турбина примерно после 2 тыс оборотов раскручивается, дает мощный подхват, так что если держать обороты выше 2 тыс. то едет динамично.
Vitalyk
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Авторитетные борцы научат соблюдать ПДД
Вместе с сотрудниками региональной ГИБДД именитые спортсмены будут проводить профилактическую беседу с водителями, объясняя, почему нужно соблюдать ПДД, и к чему приводит их нарушение. Ежегодно на дорогах страны гибнет по 30 тыс. человек. Основная причина высокой смертности – нарушение требований ПДД. На дороге, как и на ринге, есть свои правила, соблюдения которых, обеспечивает безопасность и сохранение жизней, а результатом нарушений являются аварии и сломанные судьбы. Если во время боя спортсмен не будет придерживаться правил, его ждёт дисквалификация, та же ситуация и на дорогах, только очень часто здесь цена нарушения – человеческая жизнь.Профилактическая акция пройдет на одной из главных магистралей Северной столице – Московском проспекте.
2017-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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