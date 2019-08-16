16 августа 2019, 16:32
Авторов рекламы Volkswagen e-Golf обвинили в дискриминации
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Британское бюро по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority) запретил транслировать рекламный ролик электрического хэтчбека Volkswagen e-Golf. Авторов видео обвинили в сексизме и намеренном оскорблении женщин.
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Бюро по стандартам рекламы Великобритании (ASA) запретило показывать в стране рекламный ролик BMW, усмотрев ...Читать далее
В ролике чередуются различные сцены из жизни: пара отдыхает на природе, женщина готовит завтрак, астронавты работают на космической станции, женщина запускает стиральную машину, спортсмен с ампутированной ногой ставит рекорд, мать гуляет с коляской. На лицо гендерный стереотип. Мужчины – завоевывают, преодолевают и делают открытия. Женщины – готовят, стирают и гуляют с детьми.
В комментариях к видео большинство пользователей назвали запрет абсурдным и надуманным. Некоторые мужчины согласились, что реклама, действительно, оскорбительна. Она намекает, что они не смогут намазать себе бутерброд или справиться со стиральной машиной. А вы как думаете?
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