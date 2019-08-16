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16 августа 2019, 16:32

Авторов рекламы Volkswagen e-Golf обвинили в дискриминации

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Британское бюро по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority) запретил транслировать рекламный ролик электрического хэтчбека Volkswagen e-Golf. Авторов видео обвинили в сексизме и намеренном оскорблении женщин.
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Бюро по стандартам рекламы Великобритании (ASA) запретило показывать в стране рекламный ролик BMW, усмотрев ...
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С июня 2019 года в Великобритании действуют новые требования к рекламе. Она не должна содержать гендерные стереотипы, которые можно истолковать как оскорбление или дискриминацию по половому признаку. Именно в наличии оскорбительных стереотипов и обвинили 30-секундный ролик Volkswagen e-Golf. Еще до начала трансляции в Комитет рекламных стандартов поступило сразу три жалобы.

В ролике чередуются различные сцены из жизни: пара отдыхает на природе, женщина готовит завтрак, астронавты работают на космической станции, женщина запускает стиральную машину, спортсмен с ампутированной ногой ставит рекорд, мать гуляет с коляской. На лицо гендерный стереотип. Мужчины – завоевывают, преодолевают и делают открытия. Женщины – готовят, стирают и гуляют с детьми.

В комментариях к видео большинство пользователей назвали запрет абсурдным и надуманным. Некоторые мужчины согласились, что реклама, действительно, оскорбительна. Она намекает, что они не смогут намазать себе бутерброд или справиться со стиральной машиной. А вы как думаете?

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Авторов рекламы Volkswagen e-Golf обвинили в дискриминации
{{material_123292}}С июня 2019 года в Великобритании действуют новые требования к рекламе. Она не должна содержать гендерные стереотипы, которые можно истолковать как оскорбление или дискриминацию по половому признаку. Именно в наличии оскорбительных стереотипов и обвинили 30-секундный ролик Volkswagen e-Golf. Еще до начала трансляции в Комитет рекламных стандартов поступило сразу три жалобы.В ролике чередуются различные сцены из жизни: пара отдыхает на природе, женщина готовит завтрак, астронавты работают на космической станции, женщина запускает стиральную машину, спортсмен с ампутированной ногой ставит рекорд, мать гуляет с коляской. На лицо гендерный стереотип. Мужчины – завоевывают, преодолевают и делают открытия. Женщины – готовят, стирают и гуляют с детьми.В комментариях к видео большинство пользователей назвали запрет абсурдным и надуманным. Некоторые мужчины согласились, что реклама, действительно, оскорбительна. Она намекает, что они не смогут намазать себе бутерброд или справиться со стиральной машиной. А вы как думаете?
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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