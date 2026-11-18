18 ноября 2026, 13:37
Как по обычным платежам с карты будут вычислять тех, кто собрался менять машину
Как по обычным платежам с карты будут вычислять тех, кто собрался менять машину
Теперь крупные автоплощадки и банки работают в связке, анализируя общие привычки водителей при оплате картой. Узнайте, по каким признакам система понимает, что человек присматривает автомобиль, и как выстроена защита персональных данных клиентов.
Обезличенные банковские транзакции помогают настраивать рекламу для автовладельцев и тех, кто присматривается к покупке машины. Медиаресурсы Авто.ру вошли в рекламную платформу Т-Банка: рекламодатели могут запускать кампании через единый интерфейс и размещать сообщения на классифайде и в мобильном приложении банка. Так площадки объединили в рекламную связку.
В июне 2026 года Авто.ру вошел в экосистему Т-Технологий. После этого автобренды и дистрибьюторы получили возможность запускать сквозные кампании на классифайде и в мобильном приложении банка. Для таргетинга доступны аудитории клиентов банка, которые владеют автомобилем или интересуются автомобильной тематикой. Рекламодателям однако предоставляют агрегированные сегменты, а не персональную историю операций. Как сообщает «Коммерсантъ», кампания может вести от знакомства с маркой или моделью к предложениям дилерской сети. Для дилера важен весь путь клиента: от первого рекламного контакта до обращения к продавцу в ДЦ.
Авто.ру ежемесячно посещают более 30 млн человек. Внутреннее исследование площадки за 2025 год показало: 44% покупателей новых автомобилей обращались к сервису, выбирая и покупая машину.
Среди рекламных форматов есть бренд-зоны с модельным рядом и комплектациями. Лончи, отдельные страницы бренда или модели, помогают представить дизайн и ключевые характеристики. Для конкретных автомобилей предусмотрены карточки с информацией о модели и предложениями дилеров. В Журнале Авто.ру публикуют партнерские материалы, а на площадке доступны медийные баннеры.Аудитория издания составляет 8,5 млн читателей.
В материале о сети Geely речь шла о дилерских центрах для гибридов и электрокаров. В рекламной связке Авто.ру и банка кампания может завершиться обращением к официальному продавцу: объявления ведут к дилерской сети. Пользователь может позвонить в ДЦ или записаться на тест-драйв.
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