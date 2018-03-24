Авторынку России нужны льготные кредиты
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале из автосалонов выехали 133 177 новых авто — это на 26 393 больше, чем в 2017 году. Всего в январе-феврале в стране было продано 235 641 ТС. Таким образом, рост составил более 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами, традиционно, стали Lada (27 401 ед.; + 37%), Kia (17 795 ед.; +44%) и у Hyundai (13 434 ед.; + 43%). Далее следуют Renault (11 268) и Volkswagen (7 070).
Как говорят представители автомобильных холдингов, прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться во втором квартале за счет роста базы, который начался в марте прошлого года. Российский авторынок по-прежнему нельзя назвать стабильным, хотя он постепенно поднимается к докризисным значениям. Ожидается, что по итогам этого года уровень продаж поднимется на 10-12% в сравнении с прошлым годом.
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По итогам 2018 года прирост рынка новых автомобилей может составить порядка 10% в количественном измерении. При этом ситуация в авторитейле будет оставаться неоднородной: если успешные дилеры будут наращивать продажи быстрее рынка, то будут и те, чьи результаты ухудшатся даже на фоне общего роста
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Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ»
Выходу из кризиса поспособствовали госпрограммы поддержки автомобильной отрасли. По результатам прошлого года наиболее эффективной оказалась программа льготного кредитования. В 2018 году субсидирование ставки было прекращено, но возобновлены программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют получить прямую скидку в размере 10% от цены автомобиля для определенных категорий покупателей при условии оформления кредита. Они также показали себя как достаточно эффективный механизм стимулирования рынка, но их аудитория ограничена.
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Действующих госпрограмм поддержки рынка недостаточно, поскольку они точечные. Было бы хорошо вернуть субсидирование кредитных ставок, так как этот рыночный инструмент показал свою эффективность. Если говорить про физических лиц, то сегодня для них предусмотрены только две программы поддержки. При этом проданных машин по ним будет не так много, как было продано в прошлом году по классической программе субсидирования кредитных ставок
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Олег Мосеев, Президент Ассоциации Российские автодилеры (РОАД)
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Серьезным подспорьем в покупке автомобиля являются существующие госпрограммы. В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по состоянию на 4 марта 2018 года было реализовано 29,47 тыс. автомобилей, еще 6,8 тыс. авто – по льготному автолизингу, в том числе по программам «Свое дело» и «Российский тягач». Всего за январь-февраль 2018 года было продано 235,64 тыс. автомобилей (+27,5%). В итоге на автомобили, проданные с участием госпрограмм, пришлось около 15,4%
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Михаил Щукин, руководитель отдела продаж «АвтоСпецЦентр Skoda Марьино»
Известно, что автокредитование оказывает серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Но сделать прогноз на кредитные автомобили в 2018 году довольно сложно — скидка на ставки в программе этого года не предусмотрена из-за снижения банковских ставок. В итоге сегодня максимальный процент по автокредитам составляет 18%, тогда как льготная ставка была максимум 11,3%. Дилеры уверяют: возобновить субсидирование ставки необходимо, поскольку это окажет заметную поддержку отрасли.
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В прошлом году драйвером роста кредитного сегмента рынка, конечно, стала государственная программа льготного кредитования, которая давала покупателям возможность взять кредит на очень привлекательных условиях. Тем не менее, сейчас мы наблюдаем незначительное снижение доли продаж в кредит. По итогам двух месяцев текущего года доля таких сделок в портфеле нашей компании составила 48% против 50,3% в прошлом году. Стоит отметить, что кредитование начинает играть более заметную роль и в продажах автомобилей с пробегом, поскольку банки существенно снизили ставки в этом сегменте. По итогам 2017 года доля кредитных сделок в продажах б/у машин у нас составила 10,3%, за 2 месяцев 2018-го – 13%
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Ольга Бойко, директор филиала финансовых услуг компании «РОЛЬФ»
Начиная со второй половины прошлого года, рынок постепенно восстанавливался, наблюдался постоянный рост продаж. Начало 2018 года говорит об очень хорошей положительной динамике. Как говорят дилеры, в принципе, есть все предпосылки для сохранения динамики роста. В итоге рынок новых автомобилей России уже к концу текущего года может достигнуть объема в 1,8 млн штук. Правда, при условии, что экономика страны будет стабилизироваться и не подвергнется никаким катаклизмам. Потребитель должен чувствовать уверенность в своих доходах и в завтрашнем дне. Только тогда он решится на дорогостоящую покупку.
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