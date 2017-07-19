19 июля 2017, 15:28
Авторынок Европы достиг докризисных показателей
Впервые за 10 лет продажи новых легковых автомобилей на европейском авторынке достигли максимума. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце ерынок приблизился к показателям докризисного 2007 года.
По данным аналитического агентства «Автостат», в июне объем продаж составил 1 540 299 машин, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода реализация автомобилей в Европе составила 8 461 476 единиц – на 4,6% больше, чем в 2016-м.
Лидером на европейском авторынке стал Volkswagen, который за отчетный период реализовал 166 746 машин (+0,5%). На второй позиции находится Renault с показателем 135 474 автомобиля (+0,1%). Замыкает тройку лидеров Ford, который реализовал 99 259 машин, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. В ТОП-5 также вошли Opel/Vauxhall (95 045 шт., -7,1%) и Peugeot (93286 шт., +8,6%).
Лидером на европейском авторынке стал Volkswagen, который за отчетный период реализовал 166 746 машин (+0,5%). На второй позиции находится Renault с показателем 135 474 автомобиля (+0,1%). Замыкает тройку лидеров Ford, который реализовал 99 259 машин, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. В ТОП-5 также вошли Opel/Vauxhall (95 045 шт., -7,1%) и Peugeot (93286 шт., +8,6%).
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Комментарии пользователей
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