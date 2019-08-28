Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 августа 2019, 10:44

Авторынок России падает. Что будет дальше?

  • 283
  • 0
Фото Estima.ru
Российские автосалоны и покупатели увидели просвет в падающем авторынке – программы господдержки и относительная стабилизация доходов на некоторое время спровоцировали рост продаж новых легковых машин. Как оказалось, ненадолго.

По итогам июля 2019 года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась на 2,5% до 139 968 машин. За 7 месяцев падение составило примерно столько же. Такие данные приводит Российская ассоциация автодилеров (РОАД).

Авторынок России падает Что будет дальше

 

Авторынок России падает Что будет дальше

 

Авторынок России падает Что будет дальше

 

Авторынок России падает Что будет дальше

 

Авторынок России падает Что будет дальше

 

Авторынок России падает Что будет дальше

 

Авторынок России падает Что будет дальше
Авторынок России падает Что будет дальше
Авторынок России падает Что будет дальше
Авторынок России падает Что будет дальше
Авторынок России падает Что будет дальше
Авторынок России падает Что будет дальше
В июле не только российский, но и мировой рынок продемонстрировал падение продаж - на 1,5% в сегменте легкового транспорта. Неутешительные показатели и по итогам 7 месяцев - мировые продажи автомобилей составили 52 млн 483 тысяч единиц, что отражает падение на -5,8%. Даже китайский рынок, который остается крупнейшим в мире, показывает падение уже 13-й месяц подряд – за июль в Поднебесной было продано 807 000 автомобилей, что на 4,4% меньше показателя прошлого года.

Почему продажи автомобилей падают?

Основными причинами падения спроса на новые автомобили являются снижение покупательской способности населения, рост цен на автомобили, отсутствие крупномасштабных программ господдержки.

Олег Мосеев, президент Ассоциации Российских автодилеров (РОАД) « Программы господдержки частично помогают в поддержании рынка - «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и «Льготный лизинг». Но проблема в том, что существующие программы не носят глобального характера. Мы считаем, что необходимо все-таки вернуться к классической программе субсидирования кредитных ставок и утилизации. В первом случае опыт показал, что классические кредиты выгоднее для государства, поскольку в дальнейшем собирается больше налогов с граждан. Что касается утилизации, то с помощью этой меры можно также решить проблему старого автопарка России. Также мы выступаем за льготный лизинг в сегменте коммерческого транспорта. Параллельно с этой программой можно, по опыту Европы, увеличивать налоги на неэкологичный транспорт »
Олег Мосеев, президент Ассоциации Российских автодилеров (РОАД)
Как говорят эксперты, снижение рынка в текущем году было прогнозируемым. Объем господдержки сократился, действие программ стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году распространяется только на автомобили не дороже 1 млн рублей. Спектр моделей, которые можно приобрести с помощью господдержки, стал существенно уже по сравнению с прошлым годом. Цены на автомобили продолжают расти, а доходы населения не могут компенсировать этого подорожания. Как следствие – спрос на рынке падает.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ» « Сегодня цены на новые автомобили сохраняют тенденцию к росту. В то же время, практически каждый автопроизводитель предлагает специальные акции на свои модели, а также специальные кредитные предложения, которые делают приобретение автомобиля более доступным. Спектр этих программ существенно влияет на результаты продаж каждого бренда. Вместе с тем, эти спецпредложения всегда носят точечный характер, а переломить общий тренд рынка могут только программы субсидирования спроса со стороны государства. Таким образом, дальнейшая динамика рынка новых автомобилей будет определяться тем, готово ли правительство предложить дополнительные меры для стимулирования спроса. При сохранении программ поддержки рынка в текущем объеме можно прогнозировать умеренное снижение рынка »
Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ»
Рост цен на новые машины отразился и на рынке подержанных автомобилей: средняя стоимость авто с пробегом достигла 635 тысяч рублей, что на 4% больше по сравнению с показателем годичной давности. Сильнее всего удорожание коснулось бюджетных моделей – на 7,2%, представители премиум сегмента стали дороже на 4,5%.

Кстати, продажи на вторичном авторынке тоже упали: за 7 месяцев на 0,5%. Дело в том, что рынок новых автомобилей и с пробегом взаимосвязаны - при покупке нового автомобиля потребитель, как правило, сдает свой предыдущий в трейд-ин, и тот, в свою очередь, поступает на вторичку. Таким образом, рост рынка новых автомобилей стимулирует вторичный рынок. И наоборот.

Алексей Баринов, директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом компании «Рольф» « Основной тенденцией рынка автомобилей с пробегом остается увеличение доли дилерского сегмента. Значительная часть потенциальных покупателей подержанных машин сегодня готова рассматривать только предложения от официальных дилеров, справедливо полагая, что только у дилеров можно найти в одном месте большой выбор проверенных автомобилей с пробегом с гарантией юридической чистоты сделки »
Алексей Баринов, директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом компании «Рольф»

Что будет с рынком России дальше?

Ранее мы писали
Падение продаж на российском автомобильном рынке, в первую очередь, является следствием непростой экономической ...
Читать далее
Как считают эксперты, распространение действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на машины ценой даже до 1,5 – 1,8 млн рублей способно переломить негативные тенденции на рынке. Хорошим подспорьем было бы возвращение программы утилизации, поскольку в стране очень возрастной парк, и стимулирование его обновления позволит решить много вопросов. По опыту прежних лет, запуск таких программ субсидирования спроса не только способен существенно улучшить результаты рынка, но и оказывается выгоден для государства, так как затраты возвращаются в бюджет в виде налоговых отчислений.

Однако пока эти меры не приняты, ждать чуда не стоит. В конце июля РОАД скорректировали прогноз по рынку в 2019 году. Если в начале года эксперты прогнозировали рост автомобильной отрасли, оговариваясь, что первое полугодие будет отрицательным, то теперь ожидают падения на уровне 3-4%.

«Золотой» осени дилерам ожидать тоже не приходится. Покупательская способность россиян оставляет желать лучшего, а цены на автомобили вновь могут взлететь вверх.

Руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян « Скорее всего, осенью текущего года продажи машин расти не будут в связи с увеличением цен на автомобили – в сентябре отменяют компенсации импортных пошлин на иностранные запчасти со стороны государства. Марки, имеющие локализованное производство в России, чувствуют себя увереннее, соответственно »
Руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян
Именно они являются лидерами рынка на данный момент - Lada, на которую приходится 24,4% всех продаж. В ТОП-10 также входят Toyota (10,1%), Kia (6,7%), Hyundai (6,4%), Nissan (5,3%), Renault (4,9%), Volkswagen (4,6%), Chevrolet (3,7%), Ford (3,5%) и Mitsubishi (2,9%)».

Арина Милая
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Volgabus подготовила две новинки для России
Не нужно нам в православной стране таких вещей. Лучше бы перевыпустили кремовую четырку жигулей. Я бы купил, будь ценник до 100 т.р.
CremAuto
Лада - Лучшая машина в мире!
автоТазовцы всех стран объеденяйтесь) ) ) Лада лучшая машина...насмешили
КоТ_ОбОрМоТ
Авто и велосипед - Прикол с девушкой
согласен с ссылкой глюк какой-то или опечатка...
КоТ_ОбОрМоТ
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Авторынок России падает. Что будет дальше?
Самые популярные автомобили в Москве
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Авторынок России падает. Что будет дальше?
По итогам июля 2019 года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась на 2,5% до 139 968 машин. За 7 месяцев падение составило примерно столько же. Такие данные приводит Российская ассоциация автодилеров (РОАД). {{gallery_230}} В июле не только российский, но и мировой рынок продемонстрировал падение продаж - на 1,5% в сегменте легкового транспорта. Неутешительные показатели и по итогам 7 месяцев - мировые продажи автомобилей составили 52 млн 483 тысяч единиц, что отражает падение на -5,8%. Даже китайский рынок, который остается крупнейшим в мире, показывает падение уже 13-й месяц подряд – за июль в Поднебесной было продано 807 000 автомобилей, что на 4,4% меньше показателя прошлого года.Почему продажи автомобилей падают?Основными причинами падения спроса на новые автомобили являются снижение покупательской способности населения, рост цен на автомобили, отсутствие крупномасштабных программ господдержки.{{person_89_Программы господдержки частично помогают в поддержании рынка - «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и «Льготный лизинг». Но проблема в том, что существующие программы не носят глобального характера. Мы считаем, что необходимо все-таки вернуться к классической программе субсидирования кредитных ставок и утилизации. В первом случае опыт показал, что классические кредиты выгоднее для государства, поскольку в дальнейшем собирается больше налогов с граждан. Что касается утилизации, то с помощью этой меры можно также решить проблему старого автопарка России. Также мы выступаем за льготный лизинг в сегменте коммерческого транспорта. Параллельно с этой программой можно, по опыту Европы, увеличивать налоги на неэкологичный транспорт}} Как говорят эксперты, снижение рынка в текущем году было прогнозируемым. Объем господдержки сократился, действие программ стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году распространяется только на автомобили не дороже 1 млн рублей. Спектр моделей, которые можно приобрести с помощью господдержки, стал существенно уже по сравнению с прошлым годом. Цены на автомобили продолжают расти, а доходы населения не могут компенсировать этого подорожания. Как следствие – спрос на рынке падает.{{person_160_Сегодня цены на новые автомобили сохраняют тенденцию к росту. В то же время, практически каждый автопроизводитель предлагает специальные акции на свои модели, а также специальные кредитные предложения, которые делают приобретение автомобиля более доступным. Спектр этих программ существенно влияет на результаты продаж каждого бренда. Вместе с тем, эти спецпредложения всегда носят точечный характер, а переломить общий тренд рынка могут только программы субсидирования спроса со стороны государства. Таким образом, дальнейшая динамика рынка новых автомобилей будет определяться тем, готово ли правительство предложить дополнительные меры для стимулирования спроса. При сохранении программ поддержки рынка в текущем объеме можно прогнозировать умеренное снижение рынка}}Рост цен на новые машины отразился и на рынке подержанных автомобилей: средняя стоимость авто с пробегом достигла 635 тысяч рублей, что на 4% больше по сравнению с показателем годичной давности. Сильнее всего удорожание коснулось бюджетных моделей – на 7,2%, представители премиум сегмента стали дороже на 4,5%.Кстати, продажи на вторичном авторынке тоже упали: за 7 месяцев на 0,5%. Дело в том, что рынок новых автомобилей и с пробегом взаимосвязаны - при покупке нового автомобиля потребитель, как правило, сдает свой предыдущий в трейд-ин, и тот, в свою очередь, поступает на вторичку. Таким образом, рост рынка новых автомобилей стимулирует вторичный рынок. И наоборот. {{person_27_Основной тенденцией рынка автомобилей с пробегом остается увеличение доли дилерского сегмента. Значительная часть потенциальных покупателей подержанных машин сегодня готова рассматривать только предложения от официальных дилеров, справедливо полагая, что только у дилеров можно найти в одном месте большой выбор проверенных автомобилей с пробегом с гарантией юридической чистоты сделки}}Что будет с рынком России дальше?{{material_127086}}Как считают эксперты, распространение действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на машины ценой даже до 1,5 – 1,8 млн рублей способно переломить негативные тенденции на рынке. Хорошим подспорьем было бы возвращение программы утилизации, поскольку в стране очень возрастной парк, и стимулирование его обновления позволит решить много вопросов. По опыту прежних лет, запуск таких программ субсидирования спроса не только способен существенно улучшить результаты рынка, но и оказывается выгоден для государства, так как затраты возвращаются в бюджет в виде налоговых отчислений.Однако пока эти меры не приняты, ждать чуда не стоит. В конце июля РОАД скорректировали прогноз по рынку в 2019 году. Если в начале года эксперты прогнозировали рост автомобильной отрасли, оговариваясь, что первое полугодие будет отрицательным, то теперь ожидают падения на уровне 3-4%.«Золотой» осени дилерам ожидать тоже не приходится. Покупательская способность россиян оставляет желать лучшего, а цены на автомобили вновь могут взлететь вверх.{{person_262_Скорее всего, осенью текущего года продажи машин расти не будут в связи с увеличением цен на автомобили – в сентябре отменяют компенсации импортных пошлин на иностранные запчасти со стороны государства. Марки, имеющие локализованное производство в России, чувствуют себя увереннее, соответственно}} Именно они являются лидерами рынка на данный момент - Lada, на которую приходится 24,4% всех продаж. В ТОП-10 также входят Toyota (10,1%), Kia (6,7%), Hyundai (6,4%), Nissan (5,3%), Renault (4,9%), Volkswagen (4,6%), Chevrolet (3,7%), Ford (3,5%) и Mitsubishi (2,9%)».
2019-08-28
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Екатеринбург Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.