Авторынок России падает. Что будет дальше?
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По итогам июля 2019 года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась на 2,5% до 139 968 машин. За 7 месяцев падение составило примерно столько же. Такие данные приводит Российская ассоциация автодилеров (РОАД).
Почему продажи автомобилей падают?
Основными причинами падения спроса на новые автомобили являются снижение покупательской способности населения, рост цен на автомобили, отсутствие крупномасштабных программ господдержки.
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Программы господдержки частично помогают в поддержании рынка - «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и «Льготный лизинг». Но проблема в том, что существующие программы не носят глобального характера. Мы считаем, что необходимо все-таки вернуться к классической программе субсидирования кредитных ставок и утилизации. В первом случае опыт показал, что классические кредиты выгоднее для государства, поскольку в дальнейшем собирается больше налогов с граждан. Что касается утилизации, то с помощью этой меры можно также решить проблему старого автопарка России. Также мы выступаем за льготный лизинг в сегменте коммерческого транспорта. Параллельно с этой программой можно, по опыту Европы, увеличивать налоги на неэкологичный транспорт
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Олег Мосеев, президент Ассоциации Российских автодилеров (РОАД)
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Сегодня цены на новые автомобили сохраняют тенденцию к росту. В то же время, практически каждый автопроизводитель предлагает специальные акции на свои модели, а также специальные кредитные предложения, которые делают приобретение автомобиля более доступным. Спектр этих программ существенно влияет на результаты продаж каждого бренда. Вместе с тем, эти спецпредложения всегда носят точечный характер, а переломить общий тренд рынка могут только программы субсидирования спроса со стороны государства. Таким образом, дальнейшая динамика рынка новых автомобилей будет определяться тем, готово ли правительство предложить дополнительные меры для стимулирования спроса. При сохранении программ поддержки рынка в текущем объеме можно прогнозировать умеренное снижение рынка
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Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ»
Кстати, продажи на вторичном авторынке тоже упали: за 7 месяцев на 0,5%. Дело в том, что рынок новых автомобилей и с пробегом взаимосвязаны - при покупке нового автомобиля потребитель, как правило, сдает свой предыдущий в трейд-ин, и тот, в свою очередь, поступает на вторичку. Таким образом, рост рынка новых автомобилей стимулирует вторичный рынок. И наоборот.
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Основной тенденцией рынка автомобилей с пробегом остается увеличение доли дилерского сегмента. Значительная часть потенциальных покупателей подержанных машин сегодня готова рассматривать только предложения от официальных дилеров, справедливо полагая, что только у дилеров можно найти в одном месте большой выбор проверенных автомобилей с пробегом с гарантией юридической чистоты сделки
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Алексей Баринов, директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом компании «Рольф»
Что будет с рынком России дальше?
Однако пока эти меры не приняты, ждать чуда не стоит. В конце июля РОАД скорректировали прогноз по рынку в 2019 году. Если в начале года эксперты прогнозировали рост автомобильной отрасли, оговариваясь, что первое полугодие будет отрицательным, то теперь ожидают падения на уровне 3-4%.
«Золотой» осени дилерам ожидать тоже не приходится. Покупательская способность россиян оставляет желать лучшего, а цены на автомобили вновь могут взлететь вверх.
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Скорее всего, осенью текущего года продажи машин расти не будут в связи с увеличением цен на автомобили – в сентябре отменяют компенсации импортных пошлин на иностранные запчасти со стороны государства. Марки, имеющие локализованное производство в России, чувствуют себя увереннее, соответственно
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Руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян
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